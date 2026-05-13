“¿Ustedes quieren ver a Pinturita (Quintero) preso?”: así fue el show de Abelardo en Envigado

Una caravana de 15 camionetas blindadas y 12 motocicletas de la Policía y el Tránsito Municipal, anunciaron la llegada a Envigado de uno de los candidatos presidenciales más custodiados del país, Abelardo de la Espriella.
En el parque principal del municipio antioqueño lo esperaba una multitud de seguidores en la tarde de este miércoles, que colmó la mitad de la plaza, entre los establecimientos comerciales del costado occidental y la fuente central.
El público fue citado para las 4:00 p.m. y fue llegando minutos antes, para recibir banderas, bombas, afiches y tigres inflables.
En la tarima se dispuso un show al estilo de los artistas populares, con la intención de mantener el ánimo a tope.
En la primera hora y media, un presentador gritó arengas y la música fue la protagonista. “¿Dónde están los abelardistas? Arriba Envigado, ¡aquí nos hacemos pelar (sic) por Colombia!”, proclamó.
Al fondo del tablado, una pantalla proyectaba una imagen producida por inteligencia artificial, de tres tigres bailando y marcando el tarjetón de las votaciones presidenciales.
“Él es la persona que ha despertado en mí las ganas de salir a rescatar a Colombia de la violencia, de tantos problemas que nos han generado durante estos cuatro años los izquierdosos”, comentó María Eugenia Yepes, una seguidora del municipio de Urrao.
A su lado ladraban las mascotas que la gente llevó al evento, aturdidas por los parlantes que tronaban el slogan del aspirante de la derecha, “¡póngale la raya al tigre!”.