¿Se siente cansado o desconcentrado? El sueño y la productividad, los más afectados por uso de redes sociales

El costo del consumo de redes sociales constante recae directamente sobre hábitos fundamentales para el desarrollo de adolescentes y jóvenes. FOTO: Getty

El debate sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones sigue sumando evidencias que preocupan a expertos en salud y educación. Una reciente investigación del Pew Research Center, basada en una encuesta a adolescentes de Estados Unidos entre los 13 y 17 años, expone una dualidad alarmante: mientras las redes sociales fomentan ciertos aspectos sociales de los jóvenes, están mermando dramáticamente su descanso físico y su rendimiento diario. Siga leyendo: Adicción a redes sociales: cómo saber si su hijo tiene problemas y qué hacer al respecto Las cifras revelan que el costo del consumo digital constante recae directamente sobre hábitos fundamentales para su desarrollo.

El dato más revelador del estudio indica que casi la mitad de los encuestados, 45 %, percibe que el uso de estas plataformas perjudica su cantidad de sueño, mientras que apenas 4 % considera que le ayuda a descansar. Esta falta de desconexión nocturna tiene un efecto dominó directo sobre el rendimiento cognitivo y académico, al evidenciar que 40 % de los jóvenes afirma que las redes sociales afectan negativamente su productividad general y 22 % señala que impactan de manera nociva sus calificaciones. Le puede interesar: Salud mental en universitarios en Colombia: 4 de cada 10 estudiantes tienen síntomas de ansiedad y depresión En temas de salud mental, la brecha también se inclina hacia lo negativo, con 19 % de los encuestados reportando perjuicios frente a 10 % que encuentra un impacto positivo.