¿Shakibecca podría enfrentar una multa por interpretar “Dai Dai” sin autorización de la Fifa?

La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México ha generado múltiples reacciones positivas por su desempeño y el de los artistas que la acompañaron, entre ellos sus compatriotas Ryan Castro y J Balvin, quienes interpretaron Una a la vez. Los reguetoneros lucieron llamativos atuendos cargados de significado e historia. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el carriel antioqueño que llevó el intérprete de Ojalá, una pieza que cautivó a los arrieros de Jericó, el municipio donde nació este tradicional accesorio. Puede leer: Dai Dai de Shakira y Burna Boy es la mejor canción de los mundiales, según Billboard

Imitadora Shakibecca podría meterse en líos legales

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la venezolana Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, quien se ha declarado fanática de Shakira y ha realizado numerosas presentaciones imitando su voz, sus bailes e incluso su estilo.

Esta actitud no ha sido bien recibida por algunos seguidores de la barranquillera, quienes consideran que la imitadora busca acaparar todo el protagonismo y la atención.

¿Cómo fue la presentación de Shakibecca?

No se trata solo de las críticas que ha recibido. Shakibecca también podría estar expuesta a una multa o incluso a una demanda, debido a que hace poco se presentó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México interpretando Dai Dai, la canción oficial del Mundial de la FIFA. La polémica se intensificó porque la venezolana interpretó el tema el 8 de junio, tres días antes de que Shakira lo presentara oficialmente durante la ceremonia de inauguración.

Algunos expertos señalan que la imitadora podría enfrentar consecuencias relacionadas con los derechos de autor y el uso no autorizado de imágenes y elementos asociados a la Fifa. Entérese: “¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026 Cabe recordar que la entidad organizadora del Mundial suele proteger de manera estricta su imagen y sus marcas registradas para evitar que terceros las utilicen de forma indebida. Por su parte, la imitadora se ha defendido de las críticas y aseguró ante la prensa que solo es una fanática de Shakira, además de una imitadora que ha acompañado a la cantante en conciertos y distintos eventos.

@encasacontelemundo 🚨👀 #ShakiBecca reaparece y las redes explotan. Tras su reciente presentación, habló frente a las cámaras y sus declaraciones ya están generando todo tipo de comentarios. 😱🎤🔥 ♬ sonido original - En Casa con Telemundo

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Ella lo aprueba públicamente, muchas veces. Hasta ahora no hay otra doble imitadora de Shakira que haya tenido ese lugar al lado de ella en la caminata en la entrada de su concierto”, expresó. Siga leyendo: Agéndese en el segundo día del Mundial 2026: horarios, sedes y artistas de las inauguraciones en EE.UU. y Canadá Preguntas y respuestas