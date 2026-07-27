Más de 20 capos extranjeros han caído en Colombia entre 2025 y 2026, ¿quiénes son?

Más de 20 capos del narcotráfico extranjeros han caído en diferentes ciudades colombianas entre 2024 y 2025. Según un informe de empalme entre el gobierno Petro y el gobierno De la Espriella, revelado por Caracol Radio, las organizaciones delictivas de las que hacen parte estos narcotraficantes no necesariamente instalarían estructuras armadas propias en Colombia.
En diferentes casos, enviarían emisarios encargados de negociar directamente la compra de cocaína, coordinar temas logísticos como almacenamiento y transporte, y establecer alianzas con organizaciones criminales locales, ¿a dónde los han enviado?.
Las capturas de estos cabecillas se han presentado en diferentes ciudades del país como Medellín, Rionegro, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Tunja. Varios eran requeridos por mecanismos de cooperación internacional, como las notificaciones rojas de Interpol.