A contrarreloj, Gobierno Petro quiere adjudicar contratos por casi $3 billones antes del cambio de administración

En la recta final del actual cuatrienio, distintas entidades del Gobierno Petro avanzan en una intensa agenda contractual que busca dejar firmados proyectos con vigencias que, en algunos casos, se extenderían hasta 2029. Según la investigación de El Tiempo, la dimensión de esos procesos supera los $3 billones y limitaría el margen de maniobra del próximo gobierno para revisar, modificar o replantear contratos ya adjudicados. El diario documentó que la aceleración de la contratación no se concentra en una sola entidad, sino que involucra ministerios, fondos, empresas estatales y agencias nacionales, en medio de crecientes cuestionamientos por parte de organismos de control, expertos y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Puede interesarle: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación? Uno de los focos de preocupación está en tres licitaciones para servicios de vigilancia y seguridad. La primera corresponde a un contrato de $78.000 millones de la Aeronáutica Civil para la seguridad de los aeropuertos del país, proceso que ha sido cuestionado por supuestos pliegos de condiciones diseñados a la medida de determinados oferentes. A esta se suma una licitación de la Superintendencia de Notariado y Registro por $76.000 millones, posteriormente clausurada, y otra de la Unidad para las Víctimas por $26.000 millones para la prestación del mismo servicio hasta diciembre de este año. Sin embargo, esas contrataciones representan apenas una fracción del universo identificado por la investigación. Entre los procesos de mayor valor figura una licitación del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, por $165.000 millones para desarrollar sistemas solares fotovoltaicos dentro del programa “Colombia Solar”. Sobre ese contrato, El Tiempo conoció una denuncia presentada ante los organismos de control en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en el diseño del proceso. Según la queja, se habrían incorporado criterios subjetivos que favorecerían a determinados proponentes mediante pliegos “tipo sastre”, además de un posible direccionamiento y un cronograma que afectaría la libre competencia. El principal cuestionamiento recae sobre el denominado “cupo de crédito”. De acuerdo con la investigación, inicialmente los conceptos jurídicos y técnicos de Fenoge indicaban que ese requisito no podía otorgar puntaje por considerarse contrario a la normativa. No obstante, posteriormente el director ejecutivo de la entidad, Brayan Giraldo Ruiz, habría expedido una adenda que convirtió ese criterio en un factor de calificación equivalente a cinco puntos dentro de la evaluación de las ofertas. Le recomendamos: Estos fueron los 10 “osos” más grandes de Petro a nivel internacional Las alertas también alcanzan al Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El equipo de empalme del gobierno entrante solicitó información detallada sobre la contratación adelantada entre 2022 y 2026 para verificar posibles anomalías relacionadas con una aparente concentración de contratos en tres grupos empresariales, presuntas irregularidades en la conformación de uniones temporales y una aceleración en la aprobación de proyectos de infraestructura durante la transición presidencial.

Otra contratación que llamó la atención del diario involucra a Colpensiones. Según el cronograma oficial consultado por El Tiempo, la entidad tiene previsto firmar el 6 de agosto, apenas un día antes de la posesión presidencial, un contrato de interventoría por $15.462 millones para supervisar la migración del centro de datos de la administradora pública de pensiones. Ese contrato está ligado a un proyecto principal valorado en $223.000 millones y tendría una ejecución hasta diciembre de 2029. La investigación identificó como interesado en el proceso a la Unión Temporal Gestión Integral Centros de Datos 2025, integrada por The IT Experts SAS, Rit Enterprise Solutions SAS e IOGestión SAS, compañías que, según expedientes contractuales conocidos por el periódico, han contratado anteriormente con entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. La contratación tecnológica también aparece en Colombia Compra Eficiente, entidad que adelanta una licitación por $300.000 millones para estructurar un acuerdo marco de precios destinado a la adquisición de servicios de ciberseguridad para entidades estatales en todo el país. Aunque la firma del contrato está prevista para octubre, las alertas conocidas señalan posibles acuerdos entre oferentes y un eventual favorecimiento hacia un fabricante específico, aspectos que ya fueron puestos en conocimiento de los entes de control.