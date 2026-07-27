Vozinha enfrentará peculiar problema con Colo Colo: no podrá usar su apodo en Chile

Josimar José Évora Dias, el experimentado arquero de 40 años que se convirtió en la sensación de Cabo Verde durante el Mundial 2026, ha concretado su arribo a Colo Colo por un periodo de 18 meses. Sin embargo, su llegada al “Cacique” ha traído consigo un dilema que pocos anticiparon: no podrá usar su famoso apodo Vozinha en la camiseta.

Este sobrenombre para el arquero tiene un significado especial. Vozinha es una conversión de “avózinha”, que significa “abuelita” en portugués, y hace alusión al paso de Josimar, quien creció en Mindelo, Cabo Verde, bajo el cuidado de sus abuelos mientras su madre trabajaba y su padre servía en el ejército.

En los partidos callejeros, según ha contado a medios internacionales, cuando se enojaba al jugar con niños mayores que él, solía refugiarse con su abuela, lo que le valió el sobrenombre que lo ha acompañado durante toda su trayectoria profesional.

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Pese a este significado especial para el guardameta caboverdiano, las normativas del fútbol chileno prohíben su uso. El impedimento radica en el Artículo 36 de las bases de la Liga de Primera 2026, el cual es taxativo respecto a la identificación de los futbolistas.