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Vozinha enfrentará peculiar problema con Colo Colo: no podrá usar su apodo en Chile

Pese al significado del sobrenombre del portero caboverdiano, el “Cacique” deberá hacer una gestión si quiere que el portero pueda usar el popular apodo que se quedó grabado en la memoria de los aficionados tras el destacado Mundial.

  • Vozinha se hizo popular por su actuación en el Mundial. En su llegada al Colo Colo de Chile se ha encontrado con un peculiar problema sobre su apodo. Foto: Getty Images
    Vozinha se hizo popular por su actuación en el Mundial. En su llegada al Colo Colo de Chile se ha encontrado con un peculiar problema sobre su apodo. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Josimar José Évora Dias, el experimentado arquero de 40 años que se convirtió en la sensación de Cabo Verde durante el Mundial 2026, ha concretado su arribo a Colo Colo por un periodo de 18 meses. Sin embargo, su llegada al “Cacique” ha traído consigo un dilema que pocos anticiparon: no podrá usar su famoso apodo Vozinha en la camiseta.

Este sobrenombre para el arquero tiene un significado especial. Vozinha es una conversión de “avózinha”, que significa “abuelita” en portugués, y hace alusión al paso de Josimar, quien creció en Mindelo, Cabo Verde, bajo el cuidado de sus abuelos mientras su madre trabajaba y su padre servía en el ejército.

En los partidos callejeros, según ha contado a medios internacionales, cuando se enojaba al jugar con niños mayores que él, solía refugiarse con su abuela, lo que le valió el sobrenombre que lo ha acompañado durante toda su trayectoria profesional.

Lea también: Video | ¡Como héroes! Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país tras el Mundial

Pese a este significado especial para el guardameta caboverdiano, las normativas del fútbol chileno prohíben su uso. El impedimento radica en el Artículo 36 de las bases de la Liga de Primera 2026, el cual es taxativo respecto a la identificación de los futbolistas.

La norma establece que para la identificación personal de los jugadores se debe estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda, con una altura de entre 5 y 5,5 cm.

Ese artículo es explícito al señalar que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. De incumplir esta regla, el jugador recibiría una tarjeta amarilla administrativa y el club enfrentaría una multa de 20 UF (Unidades de Fomento), una unidad para medir las sanciones económicas en ese país que se reajusta con la inflación. Ante este escenario, la camiseta del portero probablemente deba lucir su apellido, como “Dias” o “Évora Dias”, acompañado, si se desea, por la inicial de su primer nombre.

La única posibilidad de que los hinchas albos vean el nombre “Vozinha” en la espalda del guardameta es que la dirigencia de Blanco y Negro logre gestionar una exención excepcional ante el Consejo de Presidentes de la ANFP.

De no prosperar esta iniciativa, la figura que puso en aprietos a Argentina en la Copa del Mundo deberá adaptarse a la rigurosidad de los apellidos en el torneo chileno.

A pesar de este contratiempo administrativo, el fichaje de Vozinha representa un hito en su carrera. Tras formar parte del once ideal del Mundial 2026 y quedar como agente libre tras su paso por el Chaves de la segunda división de Portugal, el arquero percibirá en Chile un salario mensual cercano a los 48.000 dólares. Este monto significa un salto económico impactante, ya que en su club anterior ganaba menos de 10.000 dólares mensuales.

Siga leyendo: El millonario sueldo que recibirá Vozinha en Colo-Colo, aunque no supera el de Arturo Vidal

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Vozinha no puede usar su apodo en la camiseta de Colo Colo?
Porque el reglamento de la Liga de Primera 2026 exige que las camisetas lleven el apellido paterno y/o materno del jugador. La norma prohíbe expresamente el uso de apodos, sobrenombres o apelativos durante los partidos oficiales.
¿Qué significa el apodo “Vozinha” y por qué es importante para el arquero?
“Vozinha” viene de “avózinha” y significa “abuelita” en portugués. El apodo nació porque Josimar José Évora Dias creció con sus abuelos y, cuando era niño, buscaba refugio en su abuela durante los partidos callejeros.

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