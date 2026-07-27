¿Por qué respirar el humo de los incendios es dañino para la salud?

Por Marcos D. Oliveros
Agencia Sinc
En la última década, los incendios forestales han aumentado de forma considerable, un fenómeno que los convierte en motivo de preocupación a escala mundial debido a su impacto en el medioambiente y la salud de las personas, según destaca un informe de 2024 del Centro Nacional Interinstitucional contra Incendios.
El cambio climático ha endurecido su capacidad de extinción, y países como Estados Unidos ya observan un grave incremento anual de nuevos incendios. De hecho, allí se reportaron más de 64 897 fuegos forestales en 2024, una cifra muy superior a las medias de los últimos 5 y 10 años.
En España, un informe de Greenpeace, con datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), apunta a que los incendios extremos seguirán creciendo con un incremento estimado del 14 % para 2030, del 30 % para 2050 y hasta del 50 % para finales de siglo si no se adoptan medidas eficaces de prevención.