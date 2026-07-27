“Cuando la selección tiene tantos altibajos, no se puede pensar que el proceso va bien”: Macnelly Torres sobre renovación

El exfutbolista barranquillero Macnelly Torres, quien el domingo tuvo su partido de despedida en el Atanasio Girardot, tiene autoridad para hablar sobre la Selección Colombia. El exvolante atlanticense disputó, en su carrera profesional, 48 partidos con el elenco Tricolor y fue importante en los procesos clasificatorios a Brasil 2014 y Rusia 2018.
Torres, por ejemplo, habilitó a Falcao García para que anotara, contra Paraguay en las eliminatorias al Mundial de Brasil, uno de los mejores goles del Tigre en la Selección: enganche de derecha y remate de zurda. También estuvo en encuentros como el que jugaron contra Ecuador y Bolivia en el camino a Rusia, en el equipo dirigido por Néstor Pékerman y asistido por Néstor Lorenzo.