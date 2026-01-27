x

Video | Sacerdote cantó tema de Yeison Jiménez durante la misa y se volvió viral en redes

Un sacerdote sorprendió a los feligreses al cantar una canción de Yeison Jiménez durante una misa. El momento quedó en video y desató furor en redes sociales.

  • El padre Walter Zapata sorprendió a los feligreses tras cantar una canción de Yeison Jiménez. FOTOS: Cortesía
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Un momento inesperado protagonizó el padre Walter Zapata en plena misa que dejó atónitos a los feligreses al cantar fragmentos de “¿Por qué la envidia?”, del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, elogios por la memoria de Yeison Jiménez y comentarios cargados de humor o de rechazo.

Lea también: Manzanares, Caldas, también despedirá a Yeison Jiménez: así será el homenaje al cantante

Durante la homilía, el sacerdote decidió usar un fragmento de la popular canción para reforzar su reflexión sobre el esfuerzo personal, la perseverancia y las dificultades que se presentan en la vida, temas que conectaron de inmediato con los asistentes. La frase “Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar...”, entonó el religioso antioqueño.

El gesto espontáneo despertó risas, aplausos y atención entre los feligreses, quienes no esperaban escuchar una canción de música popular en medio de la celebración religiosa.

El video del religioso cantando que desató reacciones en redes sociales

Las imágenes del momento comenzaron a circular en plataformas como TikTok, X y Facebook, donde en pocas horas acumularon miles de reproducciones. Usuarios destacaron la creatividad del sacerdote y su cercanía con la gente.

“Así sí dan ganas de ir a misa”, “El padre sabe cómo llegarle al pueblo” y “Yeison Jiménez también predicando desde el cielo”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre los internautas.

Aunque la mayoría de las reacciones fueron positivas, otros cuestionaron el uso de canciones populares en espacios religiosos, con mensajes como “No era el lugar ni el momento. La casa de Dios no es un sitio para eso y menos estando de sotana”.

El padre Walter Zapata respondió a las críticas por cantar a Yeison Jiménez

Ante las reacciones que generó su video viral, el sacerdote Walter Zapata, quien trabaja en el canal RCN donde ofrece frases motivacionales en la mañana, relató que el video surgió de manera espontánea, pues no fue grabado por encargo.

Además el religioso explicó: “Yo soy como soy. No tengo nada que ocultar, porque a veces uno no ve cosas malas donde la gente las ve y a veces uno ve cosas buenas donde la gente no las ve”. Lo cierto es que el episodio ya quedó marcado como uno de los momentos más curiosos y comentados en redes sociales en los últimos días.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Concierto de Yeison Jiménez en El Campín sí se realizará, pero cambia de fecha: “Vamos a cumplir el sueño del aventurero”

