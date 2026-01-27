Video | Sacerdote cantó tema de Yeison Jiménez durante la misa y se volvió viral en redes

Un momento inesperado protagonizó el padre Walter Zapata en plena misa que dejó atónitos a los feligreses al cantar fragmentos de “¿Por qué la envidia?”, del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, elogios por la memoria de Yeison Jiménez y comentarios cargados de humor o de rechazo.

Durante la homilía, el sacerdote decidió usar un fragmento de la popular canción para reforzar su reflexión sobre el esfuerzo personal, la perseverancia y las dificultades que se presentan en la vida, temas que conectaron de inmediato con los asistentes. La frase “Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar...”, entonó el religioso antioqueño.

El gesto espontáneo despertó risas, aplausos y atención entre los feligreses, quienes no esperaban escuchar una canción de música popular en medio de la celebración religiosa.