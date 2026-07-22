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Rosalía desata polémica con publicación de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial

La cantante española tendrá una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira musical llamada LUX Tour 2026.

  • Rosalía se pronunció tras compartir un post de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial de Fútbol 2026. FOTO: GETTY
    Rosalía se pronunció tras compartir un post de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial de Fútbol 2026. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Rosalía ofreció disculpas luego de la ola de críticas que recibió tras repostear una publicación de la antigua actriz porno y ahora influencer Mia Khalifa.

La cantante de Con Altura, nacida cerca de Barcelona, se había unido a las celebraciones por la victoria de la selección de España, que se consagró campeona del Mundial de Fútbol 2026 tras derrotar a la albiceleste (1-0) con un gol de Ferran Torres en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La publicación que Rosalía compartió de Mia Khalifa mostraba a la influencer cantando desde un balcón en Nueva York, mientras interpretaba La Perla, una de las canciones de la catalana incluida en su álbum LUX. En el video se podía leer la frase: “Como suena la vida ahora que ‘las perlas’ han sido derrotadas”, haciendo alusión al equipo argentino.

Esto de inmediato generó rechazo por parte de los argentinos, quienes interpretaron la actitud de Kalifa como una mofa apoyada por la cantante.

Lea también: Rosalía perdió batalla legal en Europa: ¿de qué se trata?

Y es que el equipo de Lionel Messi fue duramente criticado en el torneo deportivo, sugiriendo un supuesto favoritismo de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, hacia la albiceleste. La desaprobación se hizo más evidente durante el partido contra Cabo Verde, un duelo deportivo que algunos señalaron como “confabulado” para que el arbitraje favoreciera a Argentina.

Lo mismo ocurrió con la selección de Egipto, cuando los jugadores y hasta su técnico, Hossam Hassan, protestaron por algunas faltas que presuntamente el árbitro pasó por alto.

Rosalía desata polémica con publicación de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial

Rosalía escribió en sus historias de Instagram que no tenía conocimiento del mensaje intrínseco de la publicación de la exactriz de contenido para adultos.

Explicó que solo decidió compartirla porque sonaba su canción La Perla, mas no por el mensaje contra los argentinos. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón”, se lee en uno de los posts.

Rosalía desata polémica con publicación de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial

La cantante española tendrá una presentación en Argentina como parte de su gira llamada LUX Tour 2026. El concierto se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires durante el mes de agosto de este año.

Preguntas y respuestas

¿Por qué Rosalía pidió disculpas tras compartir una publicación de Mia Khalifa?
Rosalía pidió disculpas porque recibió críticas luego de repostear una publicación de Mia Khalifa que algunos usuarios interpretaron como una burla contra la selección de Argentina tras la final del Mundial 2026. La cantante explicó que compartió el video porque aparecía su canción “La Perla”, pero aseguró que no leyó el mensaje que acompañaba la publicación.
¿Qué publicó Mia Khalifa que generó polémica con Rosalía?
Mia Khalifa publicó un video en el que aparecía cantando desde un balcón en Nueva York la canción “La Perla”, de Rosalía, mientras incluía un mensaje que decía: “Cómo suena la vida ahora que ‘las perlas’ han sido derrotadas”, en referencia a Argentina ante España en el Mundial 2026.
¿Rosalía apoyó las críticas contra Argentina tras la final del Mundial 2026?
Rosalía aseguró que no apoyó ningún mensaje contra Argentina y afirmó que desconocía el contenido del texto incluido en la publicación de Mia Khalifa. Según explicó, solo compartió el video porque en él sonaba su canción “La Perla”.

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