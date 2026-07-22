Rosalía desata polémica con publicación de Mia Khalifa sobre la derrota de Argentina en el Mundial

Rosalía ofreció disculpas luego de la ola de críticas que recibió tras repostear una publicación de la antigua actriz porno y ahora influencer Mia Khalifa.
La cantante de Con Altura, nacida cerca de Barcelona, se había unido a las celebraciones por la victoria de la selección de España, que se consagró campeona del Mundial de Fútbol 2026 tras derrotar a la albiceleste (1-0) con un gol de Ferran Torres en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.