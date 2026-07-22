¿Continuará Juan Fernando Quintero en River Plate?: “No soy prioridad para Coudet”

El futuro futbolístico de Juan Fernando Quintero continúa siendo una incógnita. Tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, el volante antioqueño disfruta de un periodo de vacaciones mientras define cuál será el siguiente paso de su carrera deportiva.

Aunque el mediocampista de 33 años reiteró el profundo cariño que siente por River Plate, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2018, también reconoció que su relación futbolística con el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet no atraviesa el mejor momento, situación que mantiene abierta la posibilidad de una salida.

En declaraciones al canal ESPN, el colombiano explicó que su situación ya había sido conversada con la dirigencia del club antes del Mundial y dejó entrever que el técnico no conocía todos los detalles.

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“Sí, el entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya se había hablado otra con el presidente. Yo realmente no me hablo con él desde que me fui. Seguramente no tenía conocimiento de la situación, porque el 30 (de julio) tengo el viaje y eso ya estaba hablado antes del Mundial”, afirmó.

Quintero fue aún más directo al referirse a la relación profesional que mantiene con el entrenador de River Plate.

El creativo recordó que durante el último semestre tuvo poca continuidad y puso como ejemplo la final en la que apenas disputó cinco minutos. Para él, las decisiones obedecen al modelo futbolístico de Coudet y aseguró que siempre ha respetado la autoridad del entrenador.