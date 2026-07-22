De la Espriella lanza ultimátum al Clan del Golfo: “Tienen 17 días para someterse a la justicia”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio un plazo de 17 días a los integrantes del Clan del Golfo para que se sometan a la justicia antes de la posesión de su Gobierno.
El pronunciamiento fue realizado durante el empalme regional en Montería y estuvo dirigido principalmente a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. Según indicó, quienes no se entreguen serán objeto de operaciones militares en el marco de la estrategia de seguridad que implementará una vez asuma la Presidencia.
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