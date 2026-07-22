Condenan a banda que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín

La justicia condenó a tres integrantes de una estructura delincuencial dedicada a atacar conductores de plataformas digitales de transporte en Medellín y el Valle de Aburrá, luego de encontrarlos responsables de una serie de secuestros, robos y otros delitos cometidos durante 2025.
Uno de los hechos investigados terminó con el asesinato de una de las víctimas, cuyo cuerpo fue abandonado en una vereda del municipio de Bello.
Los condenados son Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, quienes recibieron penas de prisión que van desde 12 hasta 32 años y dos meses, según el grado de participación que tuvieron en los diferentes casos.
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La investigación adelantada por la Fiscalía permitió establecer que la organización operó entre marzo y julio de 2025 y estaría relacionada con seis hechos delictivos ocurridos en Medellín y municipios cercanos.