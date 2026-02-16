¿Para aplaudir o criticar? Jóvenes escalan el puente de Punto Cero en Medellín y desatan debate sobre deporte extremo

Días atrás, quienes circulaban cerca al puente de Punto Cero en la zona noroccidental de Medellín, quedaron perplejos al ver que, en toda la cúspide, había dos jóvenes celebrando como si hubieran coronado el pico de una gran montaña. Lea más: El tremendo susto de dos parapentistas que tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello por un aguacero Muchos de los espectadores lo vieron como un riesgo ante la inmensidad de la estructura, mientras que otros, sorprendidos, grabaron con sus teléfonos el momento y destacaron las habilidades de ambos hombres. A través de redes sociales, se conoció que se trata de dos deportistas extremos con habilidades en parkour, quienes ya han ejecutado actividades similares en la ciudad e incluso, por medio de sus perfiles oficiales, las difunden.

No obstante, la polémica no dio espera una vez el video se subió a la web, y aún se sigue hablando del tema. Algunos aplauden este tipo de actos y destacan a los deportistas por su profesionalismo, pero no todos están bajo esa misma línea. La otra cara de la moneda está compuesta por quienes los señalan, porque según ellos, en uno de esos movimientos o “saltos” podrían perder su vida, y simultáneamente producir un accidente que involucre a más actores.