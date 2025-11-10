x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Los vale? El reloj más caro del mundo fue vendido en una subasta por más de 17 millones de dólares

El reloj de la marca Patek Philippe fue fabricado en 1943. Solo existen cuatro ejemplares conocidos.

  • La subasta del reloj más caro del mundo duró menos de 9 minutos. Foto AFP.
Agencia AFP
10 de noviembre de 2025
bookmark

Un reloj Patek Philippe, que en 2016 se convirtió en el reloj de pulsera más caro vendido en una subasta, alcanzó un precio aún más alto este fin de semana en Suiza, anunció el domingo la casa de subastas Phillips.

El reloj fue vendido por 14,19 millones de francos suizos, un valor en dólares equivalente a 17,6 millones (más de 65.000 millones de pesos). Nueve años antes había sido vendido por 11 millones de francos suizos.

El reloj Patek Philippe Perpetual Calender referencia 1518, fabricado en 1943, es uno de los cuatro únicos ejemplares conocidos que fueron producidos en acero inoxidable, una rareza que lo hace más buscado que aquellos fabricados en oro.

La venta de la referencia 1518 en acero inoxidable lo confirmó como “uno de los relojes de pulsera más importantes de la historia”, según los subastadores.

La casa Phillips indicó que la venta duró menos de nueve minutos y medio, y que participaron cinco postores. Finalmente, el reloj fue adjudicado a uno de los interesados que hizo su oferta por teléfono.

Varios coleccionistas, comerciantes y relojeros de renombre estuvieron presentes en la sala del Hotel Presidente de Ginebra, Suiza, para presenciar la venta.

Según Phillips, el reloj 1518 es del tipo de pieza que, una vez adquirida, permite a un conocedor “tener la sensación de haber alcanzado la cima de la colección”.

El modelo lanzado en 1941 fue el primer cronógrafo con calendario perpetuo producido en serie en el mundo.

El reloj Patek Philippe Perpetual Calender referencia 1518
El reloj Patek Philippe Perpetual Calender referencia 1518

Patek Philippe fabricó unos 280 relojes de referencia 1518, en su mayoría con una caja de oro amarillo, y una quinta parte con caja de oro rosa.

Solo se conocen cuatro ejemplares en acero inoxidable, y este reloj es el primero de ellos en ser fabricado.

