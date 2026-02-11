Cines de todo el país tendrán funciones desde $8.000: fechas y películas disponibles

Las principales cadenas del país se suman a esta edición, entre ellas Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineprox y Cineland , consolidando un esfuerzo conjunto de la industria para impulsar la asistencia a salas y fortalecer la experiencia colectiva del cine.

La Fiesta del Cine regresa a Colombia durante el jueves 19 y viernes 20 de febrero, donde los espectadores podrán disfrutar de funciones en tarifas desde $8.000 en salas de cine de todo el país , en una iniciativa que busca celebrar el cine y acercarlo nuevamente al público.

Además de las funciones 2D, los formatos con tecnología especial como IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior estarán disponibles con tarifas diferenciales, definidas por cada cadena según su formato y disponibilidad.

La programación incluirá una variada oferta de películas en cartelera y estrenos recientes entre ellos, Avatar, Zootopia, Una Batalla Tras Otra, Greenland, Pecadores, Goat, Cumbre Borrascosas y Camino del Crimen.

La preventa oficial comenzará el martes 17 de febrero a partir de las 3 de la tarde con boletería disponible en los canales digitales de cada cadena, taquillas físicas y kioscos de autoservicio.

La Fiesta del Cine será una oportunidad limitada de solo dos días para volver a disfrutar el cine como se debe, en pantalla grande.