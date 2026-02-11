Cines de todo el país tendrán funciones desde $8.000: fechas y películas disponibles

La Fiesta del Cine regresa a Colombia durante el jueves 19 y viernes 20 de febrero, donde los espectadores podrán disfrutar de funciones en tarifas desde $8.000 en salas de cine de todo el país, en una iniciativa que busca celebrar el cine y acercarlo nuevamente al público.
Las principales cadenas del país se suman a esta edición, entre ellas Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineprox y Cineland, consolidando un esfuerzo conjunto de la industria para impulsar la asistencia a salas y fortalecer la experiencia colectiva del cine.