Antioquia despidió con honores, en una sentida ceremonia, a los dos policías asesinados en Anorí

Con una sentida ceremonia cargada de honores y símbolos patrios, la Policía de Antioquia despidió a los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, asesinados el pasado 8 de febrero en el parque principal del municipio de Anorí, un crimen que se le ha atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. En medio de un ambiente de profundo dolor, familiares, compañeros de institución, autoridades civiles y comunidad en general acompañaron los actos fúnebres realizados en Medellín y Vegachí. Los féretros, cubiertos con la bandera de Colombia, fueron escoltados por una guardia de honor que caminó con paso firme mientras sonaban los himnos y se elevaban oraciones por el descanso de los uniformados.

Este es uno de los momentos más tristes, donde se despidió al uniformado Hugo Armado. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia

Durante la ceremonia llevada a cabo en Medellín, en el cementerio Campos de Paz, se destacó el compromiso y la trayectoria de los dos subintendentes, quienes llevaban varios años al servicio de la institución. Entre lágrimas, sus compañeros los recordaron como hombres íntegros, dedicados a proteger a la ciudadanía incluso en los territorios más complejos del Nordeste antioqueño.

Con honores, la institución cerró una jornada marcada por la tristeza, pero también por el reconocimiento a la labor de dos hombres que, según sus superiores, "murieron cumpliendo su deber".

En medio de la ceremonia, estuvieron presentes fotografías, prendas de los uniformados y coronas de flores. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia

Dos hombres que dedicaron su vida a la institución

Hugo Armando Castaño Morales, de 38 años, tenía 18 años y 10 meses de servicio en la Policía. Por su parte, el subintendente Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, también de 38 años, llevaba 16 años y un mes de servicio. Este último había sido trasladado de urgencia al centro asistencial del municipio en el momento del ataque, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Los uniformados fueron asesinados mientras patrullaban