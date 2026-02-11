“No nos consta”: Presidencia sobre papel de Sarabia en el escándalo de las ‘chuzadas’ a la niñera

En medio del proceso de reparación directa que reclama Marelbys Meza contra el Estado, la Presidencia de la República tomó distancia del escándalo que estalló en 2023 por las pruebas de polígrafo y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima.
Meza, quien trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia cuando esta se desempeñaba como jefa de gabinete, demandó por el trato que recibió luego de que fuera señalada del robo de una maleta con dinero. Según su relato, fue sometida a una prueba de polígrafo y posteriormente objeto de interceptaciones telefónicas ilegales, al igual que Fabiola Perea, otra de las trabajadoras de Sarabia.