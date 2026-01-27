¿Quién mandó en las redes en 2025? Conozca a los 50 personajes con más influencia digital en Colombia

En medio de la transformación del ecosistema digital, donde las redes sociales se convierten en un termómetro para medir la influencia de una persona, la multinacional tecnológica Babel Group a través de su división B-Fun midió la credibilidad de varios creadores de contenido e influencers en las plataformas.
El estudio realizado por la multinacional especializada en temas digitales evaluó varios aspectos para detectar la influencia en diferentes canales como Instagram, TikTok, YouTube y X.
Para determinar ese impacto, se revisaron aspectos como las acciones de “alto valor”, específicamente los contenidos compartidos y guardados, la interacción verdadera y la calidad de la audiencia, depurando los bots o “fantasmas digitales” (cuentas falsas o automatizadas) que inflan los números.