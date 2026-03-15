Una batalla tras otra obtuvo seis premios Oscar mientras Timothée Chalamet se fue con las manos vacías

Una batalla tras otra, la épica parte comedia - parte drama de Paul Thomas Anderson se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.
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La cinta que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo derrotó a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.
La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes.
Su principal contrincante de la noche y de la temporada, Pecadores, el horror vampírico con el que el director Ryan Coogler abordó el racismo que marcó al sur de Estados Unidos en los años 1930, solo capitalizó cuatro de las 16 nominaciones que la tenían como gran favorita de la ceremonia.