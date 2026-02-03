“No tenemos ninguna alerta adicional en el municipio”: alcalde de Tuluá tras la extradición de ‘Pipe Tuluá’

En la madrugada de este martes, el Gobierno Nacional concretó con éxito la extradición de Andrés Marín, conocido como ‘Pipe Tuluá’, señalado líder del grupo criminal La Inmaculada. Su traslado a una cárcel en Estados Unidos mantuvo en alerta a las autoridades ante posibles retaliaciones por parte de esa estructura delincuencial, que incluso habría intentado ejecutar un plan de fuga para evitar la salida del país, el cual finalmente no se materializó.
La Inmaculada es una organización criminal surgida de exintegrantes de la banda Los Rastrojos, con base de operaciones en Tuluá, Valle del Cauca. Este municipio ha sido escenario de homicidios, extorsiones y múltiples delitos atribuidos a dicha estructura, razón por la cual la extradición de su principal cabecilla generó preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad.