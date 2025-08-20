x

Prepárese que en septiembre vuelve el Pizza Master

Este año, el evento se realizará a finales de septiembre y tiene por nombre ‘La Resistencia’.

  • Este año las pizzas tendrán un precio fijo de 21.000 pesos. Foto cortesía Colprensa/Tulio Recomienda.
    Este año las pizzas tendrán un precio fijo de 21.000 pesos. Foto cortesía Colprensa/Tulio Recomienda.
Colprensa
hace 7 horas
bookmark

Los mejores maestros de la pizza en el país están preparando sus mejores recetas para participar en la edición 2025 del Pizza Master ‘La Resistencia’, que se realizará en septiembre entre el lunes 22 y el domingo 28.

Hay quienes creen que las buenas pizzas solo están en Italia, pero edición tras edición, el Pizza Master viene demostrando la variedad y la originalidad de los creadores de pizzas en diferentes ciudades y municipios de Colombia.

El evento creado y promovido por Tulio Zuloaga, reconocido influencer gastronómico, conocido por su nombre de redes sociales, ‘Tulio Recomienda’, tiene como objetivo, además de demostrar que en Colombia hay pizzas increíbles, promover el consumo en los restaurantes y locales de comidas rápidas en el país.

Como es costumbre, el Pizza Master se realizará en distintas ciudades de Colombia y se hará entre el 22 y 28 de septiembre. Todavía no se han dado conocer los establecimientos participantes que tendrán el reto de cautivar a los comensales con sus novedosas propuestas en pizzas.

En la edición de 2024, se sirvieron en total 365.243 pizzas en más de 16 ciudades y varios municipios del país, generando un movimiento económico de 9.000 millones de pesos, según datos recopilados por Tulio.

“Este año, más que una competencia, será la revancha para los que alguna vez dijeron que aquí no sabíamos de pizza”, comentó Tulio Zuluaga a través de sus redes sociales anunciando las fechas de su edición 2025.

Cada año, el nivel de Pizza Master aumenta, y las expectativas de Tulio también. El año pasado esperaban vender 300.000 mil pizzas, pero vendieron muchos más. El requisito sigue siendo el mismo, pizzas increíbles, que enteras tengan un tamaño de entre 25 a 30 centímetros y con un precio fijo de 21.000 pesos, lo que permitirá que los comensales puedan probar varias y así voten por sus favoritas.

El año pasado se registraron más de 68,000 votos se en la aplicación TULIO Recomienda, utilizando un sistema de calificación de estrellas del 1 al 5. Por Medellín y Antioquia, los ganadores fueron: Pizzaiolo, Corrientes, Vesuvio Pizzería, Dukes Pizzas, y Forbici, con una mención especial para D’Lucca. En la región del Oriente destacaron Pizzas con Sentido, Orientinni Pizzería, y Pizzas Sam & Co. La Plazuela en Santa Fé de Antioquia y Red House en Copacabana también fueron reconocidos.

