Prepárese que en septiembre vuelve el Pizza Master

Los mejores maestros de la pizza en el país están preparando sus mejores recetas para participar en la edición 2025 del Pizza Master ‘La Resistencia’, que se realizará en septiembre entre el lunes 22 y el domingo 28.

Hay quienes creen que las buenas pizzas solo están en Italia, pero edición tras edición, el Pizza Master viene demostrando la variedad y la originalidad de los creadores de pizzas en diferentes ciudades y municipios de Colombia.

El evento creado y promovido por Tulio Zuloaga, reconocido influencer gastronómico, conocido por su nombre de redes sociales, ‘Tulio Recomienda’, tiene como objetivo, además de demostrar que en Colombia hay pizzas increíbles, promover el consumo en los restaurantes y locales de comidas rápidas en el país.

Como es costumbre, el Pizza Master se realizará en distintas ciudades de Colombia y se hará entre el 22 y 28 de septiembre. Todavía no se han dado conocer los establecimientos participantes que tendrán el reto de cautivar a los comensales con sus novedosas propuestas en pizzas.