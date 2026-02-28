De ser el rockero Johnny Richard a pintar el retrato del Padre Marianito: la vida de Bernardo Echavarría Berrío

En el camino a Angostura, Bernardo Echavarría Berrío cuenta de su más reciente viaje a Chile, hecho con el dinero que recibió por uno de sus cuadros. Luego, como si se trata de lo más normal del mundo, dice que hacía cuarenta años no visitaba el país del sur luego de que fuera expulsado por honrar la memoria de Víctor Jara durante un concierto en Santiago de Chile. (¿Concierto? ¿Este señor no es un profesor de pintura, que cada fin de semana viaja de Bello a Angostura para dar clases de pintura a los habitantes del pueblo del Padre Marianito?). Bernardo sigue con el relato de su periplo, pero introduce algunos de los nombres relevantes de la nueva ola, ese movimiento de los sesenta y setenta que trajo el rock a estos países.
Más adelante, mientras ascendemos hacia Llanos de Cuivá, Bernardo –vestido con chaqueta de jean y pulcritud de cura– habla de su carrera musical. Resulta que Bernardo Echavarría Berrio tuvo otra vida, en la que se llamó Johnny Richard. En su momento grabó cuatro LP (un promedio de sesenta canciones), compartió escenarios con Enrique Guzmán, José José, Soda Stereo, Joan Manuel Serrat, Claudia de Colombia, Leonor González Mina, entre otras estrellas. Además, hizo vida de artista en Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Un accidente de tránsito puso fin a su trayectoria musical. Sería más preciso decir que le dio un nuevo rumbo: tras descubrir que la falta de la audición en un oído hacía difícil el trabajo en las disqueras, Johnny Richard volvió a ser Bernardo Echavarría Berrío, se dedicó a la producción de jingles y a la decoración de interiores.
Kilómetros adelante, relata la anécdota del retrato que hizo del Padre Marianito con motivo de su beatificación. Bernardo es hijo de un músico yarumaleño, discípulo en el seminario de Monseñor Miguel Ángel Builes, y de una muchacha de Andes que no cedió a las intensiones amorosas del corista hasta que abandonó la sotana. “A los cuatro meses de noviazgo, mis papás se casaron. Él siguió siendo músico de iglesia, le resultó trabajo en Angostura. Hasta allá se mudó la pareja”, dice Bernardo para contextualizar su conexión con el municipio del norte de Antioquia.
Sin embargo, la vida de la familia Echavarría Berrío transcurrió en Medellín. El padre fue amigo de Carlos Vieco e hizo parte del circuito de la música de la capital antioqueña. Quiso que Bernardo, su primogénito, le siguiera los pasos. Lo inscribió en las clases en Bellas Artes. Una amiga de la familia le dijo al padre que el niño prefería pasar el tiempo en los salones de pintura que frente a un instrumento. Así explica Bernardo su lazo con las artes plásticas. A pocos minutos de pasar por Yarumal, Bernardo cuenta que un amigo le habló de una convocatoria que hicieron a principios del milenio para pintar un retrato del padre Mariano de Jesús Euse Hoyos con motivo de su ascenso a los altares de la mano del Papa Juan Pablo II. “Nos presentamos tres pintores, yo fui el escogido. El cura se alegró de que yo fuera angostureño”, dice Bernardo.
Su mamá lo convenció de no cobrar por el trabajo. Solo pidió el dinero de los materiales, cuenta el pintor cuando en Yarumal hemos tomado la vía hacía Angostura. Ese cuadro es el que está sobre la pequeña capilla que contiene los restos del Padre Marianito.