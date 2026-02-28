Denuncian “cartel de la corrupción” en el FPC: habría sobornos para designar árbitros en los partidos

El arbitraje en Colombia ha entrado en una polémica tras las revelaciones del exárbitro FIFA Wílmer Barahona. Según el exjuez, existen documentos que probarían la realización de pagos irregulares destinados a influir directamente en la designación de los árbitros para los compromisos del fútbol profesional. Le puede interesar: Trece árbitros colombianos, liderados por Wílmar Roldán, fueron convocados a la pretemporada de Conmebol La denuncia apunta hacia la existencia de una red de corrupción que comprometería la integridad de la competición, por medio de los árbitros, quienes al parecer estarían siendo asignados a los partidos a conveniencia por presuntos sobornos.

Pruebas de un presunto sistema de “peajes”

De acuerdo con lo expuesto por Barahona en el programa Blog Deportivo de Blu Radio y en Deportes sin Tapujos, las pruebas consisten en registros financieros de transferencias realizadas mediante plataformas como Bancolombia y Nequi. El monto de los pagos recopilados superaría los 11 millones de pesos. Estos movimientos, que datarían desde el año pasado, reflejarían un sistema de “peajes”: sumas de dinero entregadas con el fin de garantizar un lugar en las ternas arbitrales de la liga profesional. La información llegó a manos de Barahona hace aproximadamente un año a través de un contacto anónimo que se identificó como árbitro en ejercicio. La fuente inicial manifestó temor a represalias, citando precedentes de exclusión en el gremio.

Barahona puntualizó: “Me dijo: ‘Yo soy árbitro activo y si yo le doy mi nombre y si yo salgo a la luz pública, pues me van a sacar del arbitraje, como pasó con Luis Sánchez cuando denunció que los árbitros colombianos estaban abandonados en pandemia. Inmediatamente lo sacaron’”.

Verificación de la fuente y documentos

Con el paso del tiempo, el denunciante decidió identificarse y aportar copias de las consignaciones bancarias, las cuales fueron obtenidas mediante el trámite de un derecho de petición para asegurar el respaldo de los registros oficiales. Barahona destacó que realizó un proceso de validación antes de aceptar la documentación: “Ya confirmé con su voz que era la persona. Hice algunas averiguaciones y confirmé que esa persona sí es un árbitro”.

No obstante, el exárbitro FIFA aclaró que el material en su poder no corresponde a los archivos originales. “Estos documentos son copias; ya toca verificar a quién corresponde la autenticidad de los mismos. Quien debe verificar son las autoridades correspondientes”, afirmó en Blu Radio. Asimismo, adelantó que el implicado planea dar la cara próximamente: “El árbitro denunciante me dijo que él va a resolver unas situaciones personales y que ahí sale a dar la cara. En dos o tres meses me dijo que va a salir en mi programa o en Deporte sin Tapujos para hablar”.

Los señalamientos contra la Comisión Arbitral