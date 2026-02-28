Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán?

En medio de una escalada militar sin precedentes entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un alto funcionario israelí dijo a la agencia Reuters que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, podría haber muerto tras ataques conjuntos a su complejo en Teherán. Según esa fuente, su cuerpo habría sido localizado, aunque no hay confirmación oficial por parte de Irán.
De hecho, medios iraníes desmienten esas versiones y aseguran que sigue vivo dirigiendo operaciones. De confirmarse la muerte del ayatolá Alí Jamenei, eso representaría un punto de inflexión en Medio Oriente porque era el arquitecto definitivo de la política teocrática y militar de Irán desde el siglo pasado. Su desaparición generaría un vacío de poder sin precedentes en una nación clave para la estabilidad global.