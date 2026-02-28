x

Hay “múltiples señales” de la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, afirma Netanyahu

Benjamin Netanyahu afirmó que existen múltiples indicios de la presunta muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí en Teherán. ¿Cuáles son las pruebas?

  • Netanyahu asegura que “hay muchas señales” de que el líder supremo, Alí Jameneí, está muerto. FOTO: Save Pandas - Interferencia.cl/.
Agencia AFP
hace 35 minutos
bookmark

Hay “muchos indicios” de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu.

Lea más: Mueren ministro de Defensa de Irán y comandante de la Guardia Revolucionaria tras ataque con misiles: Reuters

También afirmó este sábado que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán durará “el tiempo que sea necesario”.

“Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia”, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión, más de 12 horas después de que empezara esa ofensiva, a la que Teherán respondió atacando a Israel y a varios países de la región.

Ataques iniciales de Israel contra Irán

En ese orden, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en un discurso pronunciado a última hora de este sábado que existen “muchas señales” de que el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, habría muerto en uno de los bombardeos ejecutados de forma conjunta por Estados Unidos e Israel.

La ofensiva comenzó a primera hora de la mañana y alcanzó 24 de las 31 provincias iraníes. Según cifras confirmadas por la Media Luna Roja, los ataques han dejado al menos 200 muertos y 700 heridos.

Entre las víctimas mortales figuran el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, de acuerdo con dos fuentes israelíes y otra de la región citadas por Reuters.

Entérese: Reportan más de 200 muertos en Irán tras el ataque con misiles de Israel y Estados Unidos

En respuesta, fuerzas iraníes atacaron bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Además, Teherán lanzó contra Israel varias oleadas de misiles y drones.

El Gobierno iraní defendió sus acciones mediante una carta enviada a Naciones Unidas, en la que argumenta que actúa bajo el principio de “defensa propia” conforme al derecho internacional.

TV israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una foto del cadáver de Jamenei

Dos cadenas de televisión israelíes informaron este sábado por la noche de que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vieron una “foto del cuerpo” del guía supremo iraní, Alí Jamenei.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN.

Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

Lea aquí: Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo

