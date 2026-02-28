Entregan el cuerpo de alias El Mencho a su familia, en México, tras confirmación genética

La Fiscalía General de México informó este sábado 28 de febrero que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares.

Le puede interesar: Identificaron cuatro posibles sucesores de “El Mencho” en el Cártel de Jalisco: uno de ellos es colombiano

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó “pruebas genéticas” para confirmar la existencia de “lazos consanguíneos” entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El cadáver de “El Mencho”, muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

La cadena Televisa reportó más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital.