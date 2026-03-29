Oración Domingo de Ramos 2026: Papa León XIV pide rezar por Medio Oriente y migrantes

El Domingo de Ramos abre oficialmente la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. Esta jornada conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén y marca el inicio de un periodo de reflexión, recogimiento y oración para millones de creyentes en todo el mundo. Durante estos días, fieles de distintas regiones orientan sus actividades hacia la introspección, la práctica espiritual y la conmemoración de los momentos centrales del cristianismo. Más que una serie de actos litúrgicos, la Semana Santa es entendida como una pausa dentro de la rutina diaria, en la que se prioriza la conexión con la fe. Aunque las procesiones y celebraciones públicas ocupan un lugar visible, la vivencia también ocurre en el ámbito privado, donde la oración se mantiene como una práctica constante que acompaña cada jornada. Lea más: El paisa que hizo el Cristo del Santo Sepulcro y la custodia de Getsemaní para la celebración de Semana Santa en Jerusalen

Oración del Domingo de Ramos 29 de marzo para bendecir el hogar y comenzar la Semana Santa

En este contexto, la oración adquiere un papel central como puente entre la vida cotidiana y el sentido espiritual de la celebración. El Domingo de Ramos, en particular, invita a los creyentes a iniciar este camino con un gesto simbólico: la bendición de las palmas. A continuación, una de las oraciones utilizadas en esta fecha: “Dios nuestro, en este Domingo de Ramos comenzamos vivir la Semana Santa. Hemos llevado a la iglesia nuestras palmas, símbolo de alabanza a ti, como Rey del Universo. Permítenos que, al colocarlas en nuestro hogar, podamos sentir tu bendición sobre nuestras familias. Concédenos también que este gesto nos prepare para vivir con humildad y gratitud los días santos, en los que recordaremos tu Pasión, Muerte y Resurrección. Y que tu infinito amor fortalezca nuestra esperanza en el peregrinar hacia la Pascua eterna. Amén”. Le puede intereresar: Guía de planes para esta Semana Santa en Antioquia: hay arte, música y tradición en 25 municipios

Papa León XIV pide oración por Medio Oriente y víctimas de la guerra en Semana Santa

En paralelo a la dimensión espiritual, el papa León XIV utilizó esta jornada para hacer un llamado global a la oración por las víctimas de los conflictos armados. El pontífice pidió especialmente por los cristianos de Medio Oriente, quienes, según señaló, sufren las consecuencias de una guerra que, en muchos casos, les impide vivir plenamente los ritos de Semana Santa. “Al inicio de la Semana Santa estamos más que nunca cerca con la oración a los cristianos del Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, afirmó. Además, instó a elevar plegarias al “Príncipe de la Paz” para que sostenga a los pueblos afectados por la guerra, abra caminos de reconciliación y despierte la conciencia global frente al sufrimiento humano. “Precisamente mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento. Su prueba interpela la conciencia de todos”, agregó. Siga leyendo: Papa Leon XIV, en la Misa del Domingo de Ramos: “No se puede utilizar a Dios para justificar la guerra”

Papa León en la misa del Domingo de Ramos.

Oración por migrantes y víctimas en el mar: mensaje del Papa desde el Vaticano