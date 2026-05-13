Familia de Marlon Rivas marchó por calles del occidente de Medellín pidiendo justicia por su muerte

La familia del joven Marlon Rivas Rojas, de 17 años, quien resultó muerto a manos de la Policía en confusos hechos el pasado 1 de mayo, realizó una nueva manifestación exigiendo justicia.

En la tarde-noche de este miércoles 13 de mayo, familiares, allegados y comunidad que conocía al joven realizaron una velatón y una marcha silenciosa en su memoria en la que también pidieron que se esclarezca su muerte y se juzgue a los responsables.

La manifestación salió de la iglesia Santa María La Virgen del barrio López de Mesa, al occidente de la ciudad. Y posteriormente tomó la

Carrera 65 hasta el sitio donde el joven cayó herido de muerte.

La muerte de Marlon ha generado conmoción y fuertes cuestionamientos en Medellín, pues el adolescente falleció luego de recibir un impacto de bala en medio de un procedimiento policial que, según las autoridades, ocurrió durante un presunto intento de hurto en el sector.

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De acuerdo con la versión entregada por la Policía, varios jóvenes que se movilizaban en motocicleta habrían intentado atracar a una pareja. Los uniformados que patrullaban la zona reaccionaron y, según el reporte oficial, se produjo un intercambio de disparos luego de que uno de los presuntos implicados sacara un arma de fuego. En el lugar murió Marlon y otro menor de edad fue aprehendido.