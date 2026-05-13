“Cracks”: la iniciativa que a través del fútbol reduce la pobreza y desigualdad de niños en Colombia

Escuelas derrumbadas por bombardeos; grupos armados al acecho capturando menores para obligarlos a enlistarse en sus filas; veredas sin agua potable, sin carreteras, sin servicios; toques de queda por amenazas de muerte y escasez de alimentos: ese es el panorama que han vivido al menos 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Las amenazas no solo afectan la seguridad de los menores, sino también su desarrollo. Para miles de ellos, salir a divertirse es una actividad de alto riesgo. De hecho, solo en 2025, la Cruz Roja documentó 65 casos de desaparición de menores de edad en al menos cinco departamentos de Colombia. Además, según el informe # 34 del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (ONCA), en el año 2025, 292 eventos ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a por lo menos 379.524 niñas, niños y adolescentes. Antioquia fue uno de los departamentos más afectados.

En medio de aquel panorama, Save The Children, organización sin ánimo de lucro que trabaja por la niñez, lanzó un programa de donaciones para convertir en juego en una herramienta de paz, seguridad y desarrollo: “Cracks”.

¿Qué es “Cracks”?

La iniciativa pretende recaudar fondos para establecer escuelas de fútbol en municipios vulnerables. Y es que, según estudios y proyectos similares, el deporte en entornos seguros motiva a los niños, niñas y adolescentes a culminar sus estudios; a construir comunidad y a alejarse de la posibilidad de unirse a grupos criminales. ”El deporte construye comunidad y entornos protectores para la niñez, pero en muchas comunidades de Colombia no hay espacios deportivos donde niños, niñas y adolescentes puedan jugar, aprender y ser felices”, dice la organización.

Las cifras respaldan la denuncia del problema. El 96 % de jóvenes afirma que en su municipio no hay infraestructura para el tiempo libre, mientras que el 79 % de jóvenes considera que las oportunidades para usar su tiempo libre en su municipio son malas.

Las escuelas también contarán con enfoque de género. Y es que, según la organización, 53% de las niñas y adolescentes en Colombia dedica su tiempo libre a labores domésticas. En el caso de los hombres, solo el 33% vive esa realidad. Es decir, las menores de edad son más propensas a no tener espacios para desarrollar su personalidad. En cambio, cargan en sus hombros la responsabilidad del trabajo no remunerado del hogar. Así, desde casa, se abre la primera brecha. La idea es cerrarla.

En el caso de Save The Children, ya han iniciado y culminado procesos de formación futbolísticos para niñas y adolescentes. Una de ellas aseguró: “El fútbol me devolvió la confianza. Hoy entreno a las niñas del barrio y volví al colegio. Sueño con estudiar educación física”. El nombre de la menor se mantiene en anonimato para protegerla. Así, en medio de balas y violencia, la pelota se consagra como motor para que menores de edad en condiciones vulnerables sueñen con un futuro mejor. Pero no se trata solo de soñar. Según la organización, hacer 30–59 minutos diarios de actividad física se asocia con 56% menos probabilidad de problemas de salud mental en adolescentes. De hecho, no es la única organización que ha utilizado el fútbol como herramienta para proteger la niñez. Según el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó en 2025 uno de los niveles más críticos de la última década. En medio de aquel informe, hubo un punto en el que el país se rajó ampliamente: la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Según el organismo, al estudiar los casos de reclutamiento forzado se dieron cuenta de que en el 46 % de las situaciones, el contacto inicial ocurrió en entornos como el barrio o el centro del pueblo, es decir, en los mismos lugares donde los menores de edad viven, estudian y se relacionan.

En ese contexto, la Cruz Roja también fundó escuelas de fútbol. “Hemos aprovechado estos espacios, porque cada vez que anotaban un gol o se cometía una falta compartíamos información sobre los riesgos que enfrentan las comunidades y cómo pueden protegerse”, dijo la organización. Lea más: Así se vive en Colombia la peor crisis humanitaria de la última década ”Esto me ha ayudado mucho a mí, porque me ha enseñado a trabajar en equipo y he socializado más con mis compañeros”, dijo una de las estudiantes.

¿Cómo donar a “Cracks”?

Para donar a la campaña de Save the Children hay dos caminos: durante la proyección de los partidos del Mundial (que serán emitidos en RCN) aparecerá un código QR que lo dirigirá directamente a la página de Save the Children. También puede ingresar a la página de la organización, registrarse y hacer el aporte económico: