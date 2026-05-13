“Cracks”: la iniciativa que a través del fútbol reduce la pobreza y desigualdad de niños en Colombia

Escuelas derrumbadas por bombardeos; grupos armados al acecho capturando menores para obligarlos a enlistarse en sus filas; veredas sin agua potable, sin carreteras, sin servicios; toques de queda por amenazas de muerte y escasez de alimentos: ese es el panorama que han vivido al menos 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Las amenazas no solo afectan la seguridad de los menores, sino también su desarrollo. Para miles de ellos, salir a divertirse es una actividad de alto riesgo. De hecho, solo en 2025, la Cruz Roja documentó 65 casos de desaparición de menores de edad en al menos cinco departamentos de Colombia.
Además, según el informe # 34 del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (ONCA), en el año 2025, 292 eventos ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a por lo menos 379.524 niñas, niños y adolescentes. Antioquia fue uno de los departamentos más afectados.