Gritar “gol” en español dura más de un minuto y en EE. UU. no quieren escuchar las narraciones en inglés

En el Fan Village de la Fifa, Rockefeller Center y Telemundo en Nueva York, los partidos en pantalla gigante se oían en español. Fácilmente comprensible al tratarse de una estrategia comercial de Telemundo, marca aliada de ese espacio. Pero, al parecer, esto va más allá y se ha generado una tendencia en Estados Unidos.
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Algunas cifras lo avalan. Según la revista Variety, la derrota de México ante Inglaterra el 5 de julio, emitida por Telemundo, se sitúa como la transmisión televisiva en español más vista de la historia en Estados Unidos –con un total de 23.2 millones de espectadores–. “La cobertura de Telemundo del Mundial durante las últimas cuatro semanas ha batido numerosos récords de audiencia para la cadena en español de NBCUniversal”, cuenta la revista Variety.
Parte del éxito es toda una estrategia de la cadena, pero sobre todo la pasión que le imprimen los narradores en español a un partido de fútbol. Hasta Trevor Noah, el reconocido comediante y presentador que ha estado transmitiendo un programa de YouTube en vivo, llamado “World Cup Watch Party”, habló de la diferencia de narraciones en inglés y español.