Trump asegura que ICE “está haciendo un gran trabajo” y defiende operativos pese a recientes muertes de migrantes

El presidente Donald Trump ha manifestado su firme respaldo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), calificando su labor como un “gran trabajo” a pesar de la reciente ola de muertes ocurridas durante operativos migratorios que han generado fuertes críticas y la suspensión temporal de ciertas tácticas por parte de su propio gobierno.

Lo hizo a través de su plataforma, Truth Social, donde el mandatario instó a los agentes a continuar con las detenciones de tráfico, contradiciendo la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de pausar esta práctica tras la muerte de dos hombres en Texas y Maine.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse. La delincuencia ha disminuido mucho en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se veían en décadas”, subrayó Trump.

El presidente republicano sostuvo su señalamiento de delincuentes hacia los migrantes y resaltó que había que expulsarlos. “Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡La Detención de tráfico! Si lo hacemos, estaremos haciendo el juego a los delincuentes. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando”, mantuvo.