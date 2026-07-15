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Trump asegura que ICE “está haciendo un gran trabajo” y defiende operativos pese a recientes muertes de migrantes

En la última semana, tres migrantes fallecieron en medio de los operativos, entre ellos, un colombiano que fue abatido a tiros en medio de un bloqueo.

  • Donald Trump se opuso a las pausas de los operativos de ICE y contradijo la orden del Departamento de Seguridad Nacional. Fotos: Getty Images y AFP
    Donald Trump se opuso a las pausas de los operativos de ICE y contradijo la orden del Departamento de Seguridad Nacional. Fotos: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente Donald Trump ha manifestado su firme respaldo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), calificando su labor como un “gran trabajo” a pesar de la reciente ola de muertes ocurridas durante operativos migratorios que han generado fuertes críticas y la suspensión temporal de ciertas tácticas por parte de su propio gobierno.

Lo hizo a través de su plataforma, Truth Social, donde el mandatario instó a los agentes a continuar con las detenciones de tráfico, contradiciendo la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de pausar esta práctica tras la muerte de dos hombres en Texas y Maine.

“Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse. La delincuencia ha disminuido mucho en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se veían en décadas”, subrayó Trump.

El presidente republicano sostuvo su señalamiento de delincuentes hacia los migrantes y resaltó que había que expulsarlos. “Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡La Detención de tráfico! Si lo hacemos, estaremos haciendo el juego a los delincuentes. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando”, mantuvo.

Este fue el mensaje de Donald Trump respaldando las operaciones de ICE. Foto: Captura de mensaje traducido al español Truth Social
Este fue el mensaje de Donald Trump respaldando las operaciones de ICE. Foto: Captura de mensaje traducido al español Truth Social

La defensa de Trump al ICE ocurre en un clima de alta tensión debido a las recientes bajas civiles en procedimientos de la agencia. Al menos 10 personas han muerto durante operaciones de inmigración desde el inicio de la campaña de deportación masiva del actual gobierno.

Lea también: ICE frena controles de tráfico tras muerte del migrante colombiano y otro mexicano en operativos

En las últimas semanas, 3 fallecimientos han causado polémica. Entre ellos, el del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, que fue abatido a tiros el pasado lunes en Biddeford, Maine. El joven trabajaba como repartidor, tenía permiso de trabajo y vivía con su esposa y su hija de tres años.

El DHS aseguró que el agente disparó por “temor por la seguridad pública” cuando el joven intentó huir, aunque imágenes de vigilancia muestran que su vehículo fue bloqueado por una unidad sin distintivos antes del tiroteo.

Otra de las víctimas fatales fue Lorenzo Salgado Araujo, un hombre de 52 años que murió en Houston, Texas, mientras se dirigía a su trabajo en construcción. En este caso, el DHS alegó que Salgado embistió un vehículo policial, testigos y familiares aseguran que vehículos no identificados los chocaron primero y que un agente disparó inmediatamente después de dar la orden de “alto”.

En Florida, un mexicano de 28 años murió el pasado martes en St. Augustine tras ser atropellado por un camión de carga mientras huía de agentes de inmigración. Las tácticas de la agencia ya habían sido condenadas el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Siga leyendo | ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las detenciones de tráfico realizadas por ICE?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pausó temporalmente esta práctica tras las muertes de dos hombres en Texas y Maine durante operativos migratorios.
¿Qué dijo Donald Trump sobre la pausa de las detenciones de tráfico de ICE?
Trump rechazó la suspensión y pidió a los agentes continuar con las detenciones de tráfico. Sostuvo que esta táctica es una herramienta clave para combatir el crimen y afirmó que no dejará de respaldarla.
¿Quién era el colombiano que murió durante un operativo de ICE en Maine?
Se trataba de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que tenía permiso de trabajo y falleció tras recibir disparos durante un procedimiento de ICE en Biddeford, Maine.
¿Qué son las detenciones de tráfico utilizadas por ICE?
Son procedimientos en los que agentes migratorios interceptan vehículos durante controles o seguimientos para identificar y detener personas con presuntas infracciones migratorias.

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