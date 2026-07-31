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Video | Niña fan de Shakira sorprendió a Karol G: le pidió cantar ‘Dai Dai’ en pleno concierto del ‘Tropitour’

“La Bichota” inició su gira musical Viajando por el Mundo TropiTour, un recorrido que comenzó en julio y se extenderá hasta 2027 con presentaciones en diferentes países del mundo.

  • El divertido momento entre la cantante Karol G y una niña en su gira musical Viajando por el Mundo TropiTour. FOTOS: Capturas de video
    El divertido momento entre la cantante Karol G y una niña en su gira musical Viajando por el Mundo TropiTour. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Karol G ya dio inicio a su gran gira musical inspirada en su álbum Tropicoqueta, que reúne ritmos propios del Caribe y de la cultura latina. Viajando por el Mundo TropiTour contempla más de 60 conciertos en cuatro continentes y se desarrollará desde julio de este año hasta julio de 2027.

“La Bichota” inició su gira con dos presentaciones el 24 y 25 de julio en Chicago, Estados Unidos. En ambas presentaciones estuvo acompañada por la cantante Elena Rose, quien también hará parte del espectáculo en otras ciudades de Norteamérica.

Sin embargo, durante su presentación del 29 de julio en Toronto (Canadá), Karol G protagonizó un momento cómico con una niña del público. La cantante se acercó a ella con la intención de generar un momento de cercanía e interactuar con la pequeña, pero la situación terminó desatando las risas de los asistentes.

El momento quedó registrado en video y evidenció la naturalidad de la cantante cuando escuchó a la menor decir que su canción favorita era “Dai Dai”, de Shakira, tema elegido como himno oficial del Mundial 2026. Lejos de incomodarse o rechazar el comentario, la artista paisa invitó a la niña a cantar un fragmento de la canción junto al público, generando una reacción de ternura y complicidad entre los asistentes.

La artista también protagonizó un incómodo momento cuando un fan logró subir al escenario para abrazarla. Sin embargo, el hombre fue retirado pocos segundos después por el personal de seguridad.

En el video, que ya circula en redes sociales, se observa cómo el seguidor intenta abrazarla con fuerza, mientras Karol G le pide con calma: “Pasito”. Tras la intervención de los miembros de seguridad, la artista continuó con su presentación.

Viajando por el Mundo TropiTour contempla más de 60 conciertos. En Norteamérica, la gira incluye presentaciones en ciudades como Chicago, Toronto, Washington D. C., Las Vegas, Los Ángeles, Santa Clara (área de San Francisco), Seattle, Phoenix, San Antonio, Dallas y Tampa.

La gira también llegará a Latinoamérica, con conciertos programados en países como México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Karol G también se presentará en Europa, con fechas confirmadas en España, Portugal, Francia, Países Bajos, Polonia e Inglaterra.

Entre las artistas invitadas que la acompañarán en algunas presentaciones se encuentran la estadounidense Becky G y las colombianas Greeicy y Elena Rose.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo empezó la gira Viajando por el Mundo TropiTour de Karol G?
La gira Viajando por el Mundo TropiTour de Karol G comenzó el 24 de julio de 2026 con un concierto en Chicago, Estados Unidos. La cantante realizó una segunda presentación en esa ciudad el 25 de julio antes de continuar su recorrido internacional.
¿Cuántos conciertos tendrá la gira TropiTour de Karol G y hasta cuándo será?
El Viajando por el Mundo TropiTour de Karol G contempla 60 conciertos en cuatro continentes y está programado para desarrollarse desde julio de 2026 hasta julio de 2027.
¿En qué países se presentará Karol G con su gira TropiTour?
Karol G llevará su gira a países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Según la información disponible, el tour incluye presentaciones en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, España, Portugal, Francia, Países Bajos, Polonia e Inglaterra.
¿Qué artistas acompañarán a Karol G en el TropiTour?
Entre las artistas invitadas que acompañarán a Karol G en algunas fechas del TropiTour están Becky G, Greeicy y Elena Rose. Esta última ya participó en los primeros conciertos de la gira en Chicago.

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