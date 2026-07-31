Ricardo Roa estaría evaluando un preacuerdo con la Fiscalía por financiación de campaña Petro 2022

En las últimas horas se conoció que el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, acudió a la Fiscalía General de la Nación para informar que evalúa la posibilidad de suscribir un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad dentro del proceso que enfrenta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Justamente, esta decisión se conoce un día después de su salida de Ecopetrol.

El 30 de julio, en su último día al frente de la compañía, Roa Barragán se despidió del cargo con una rueda de prensa en la que defendió su gestión, marcada por cuestionamientos sobre los resultados financieros de la estatal y por los procesos judiciales que enfrenta. Allí aseguró que dará la cara ante la justicia y que no tiene previsto salir del país tras dejar la presidencia de la petrolera.

La Fiscalía le imputó en mayo el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, luego de varios aplazamientos de la audiencia. La diligencia conocida este jueves se produjo en medio de ese proceso.

Su defensa, según información de Caracol Radio, precisó que, por el momento, no habría un acuerdo para acceder a beneficios judiciales.

El abogado Juan David León señaló que continúan trabajando en la estrategia de defensa del expresidente de Ecopetrol en el caso por la presunta violación de topes electorales.