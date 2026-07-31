¿Por qué miles de migrantes cruzan de Marruecos a Ceuta? Las claves de la mayor crisis migratoria en España desde 2021

La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente. El Ministerio del Interior estima que más de 50.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos en apenas 24 horas, un flujo sin precedentes que ha desbordado la capacidad de respuesta de un territorio con cerca de 83.000 habitantes y que supera ampliamente la crisis vivida en mayo de 2021.
Las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) situaban la cifra en unas 49.000 entradas irregulares, aunque posteriormente el Gobierno elevó el balance provisional a más de 50.000 personas. La mayoría ingresó bordeando el espigón de El Tarajal o nadando desde las costas marroquíes, mientras otros aprovecharon los pasos terrestres durante momentos de saturación.
Las imágenes difundidas muestran a miles de personas avanzando simultáneamente hacia territorio español. Entre quienes lograron cruzar predominan jóvenes marroquíes, aunque también llegaron familias con niños y migrantes de otras nacionalidades.