¿Por qué miles de migrantes cruzan de Marruecos a Ceuta? Las claves de la mayor crisis migratoria en España desde 2021

La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa la mayor crisis migratoria de su historia reciente. El Ministerio del Interior estima que más de 50.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos en apenas 24 horas, un flujo sin precedentes que ha desbordado la capacidad de respuesta de un territorio con cerca de 83.000 habitantes y que supera ampliamente la crisis vivida en mayo de 2021. Las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) situaban la cifra en unas 49.000 entradas irregulares, aunque posteriormente el Gobierno elevó el balance provisional a más de 50.000 personas. La mayoría ingresó bordeando el espigón de El Tarajal o nadando desde las costas marroquíes, mientras otros aprovecharon los pasos terrestres durante momentos de saturación. Las imágenes difundidas muestran a miles de personas avanzando simultáneamente hacia territorio español. Entre quienes lograron cruzar predominan jóvenes marroquíes, aunque también llegaron familias con niños y migrantes de otras nacionalidades.

La llegada masiva ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en Ceuta. Los centros de acogida quedaron rápidamente saturados y miles de personas pasaron la noche en parques, aceras y espacios públicos mientras las organizaciones humanitarias intentaban atender las necesidades más urgentes. Lea más: Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza Rachid Sbihi, representante de una asociación profesional de la Guardia Civil en Ceuta, describió la situación como una “grave crisis humanitaria” y aseguró que los refuerzos enviados apenas alcanzan para asistir a los heridos y ofrecer ayuda básica. El costo humano también ha sido elevado. Las autoridades españolas confirmaron al menos 27 personas fallecidas, la mayoría por ahogamiento mientras intentaban rodear el espigón de El Tarajal para alcanzar territorio español. Los equipos de rescate continúan buscando posibles desaparecidos, por lo que el balance podría aumentar.

Durante su visita a Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, endureció el tono frente a la crisis migratoria y afirmó que el ingreso masivo de personas desde Marruecos constituye ”un ataque y una violación de la integridad territorial de España”.

El mandatario aseguró que “Ceuta es una ciudad española” y expresó su respaldo a los habitantes del enclave, al tiempo que anunció que el Ejecutivo empleará ”todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad, la convivencia y el control de la frontera mientras avanza la coordinación con las autoridades marroquíes.

¿Por qué Ceuta es una de las principales puertas de entrada a Europa?

La ubicación geográfica explica buena parte de la presión migratoria que soporta la ciudad. Aunque se encuentra en el norte de África, Ceuta pertenece a España y forma parte de la Unión Europea. Junto con Melilla constituye la única frontera terrestre entre África y territorio comunitario. Lea más: Videos | España enviará tropas ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos Para quienes viven en el norte de Marruecos, Europa está literalmente al otro lado de una playa, una valla o un espigón. Esa cercanía convierte a Ceuta en un destino atractivo para miles de personas que buscan mejores oportunidades económicas o aspiran a continuar posteriormente hacia otros países europeos. Sin embargo, llegar a Ceuta no significa obtener automáticamente residencia o asilo. Quienes ingresan son identificados y quedan sometidos a los procedimientos migratorios previstos por la legislación española. Los menores no acompañados pasan a estar bajo la tutela de las autoridades, mientras que los adultos pueden ser trasladados a centros de acogida o devueltos cuando la ley lo permite.

Aunque algunos migrantes pueden solicitar protección internacional, buena parte de los jóvenes marroquíes que intentan cruzar lo hacen principalmente por razones económicas. Pese al crecimiento registrado por Marruecos en los últimos años, las oportunidades laborales continúan siendo limitadas para gran parte de la población joven. Según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo entre los marroquíes de 15 a 24 años alcanzó el 36,8% en 2024, frente al 25% registrado en 2019. Además, siete de cada diez desempleados con educación superior nunca habían conseguido un empleo. La Organización Internacional del Trabajo también ha advertido sobre problemas estructurales como la escasa creación de empleo formal, la informalidad y la falta de correspondencia entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral. Las autoridades españolas también consideran que los rumores difundidos a través de redes sociales y por redes de tráfico de personas influyeron en el aumento de los cruces, al presentar la frontera como más accesible tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes interceptados en el mar.

España acelera las devoluciones y miles de migrantes regresan a Marruecos

Frente al colapso provocado por la llegada masiva de migrantes, el Gobierno español desplegó efectivos del Ejército para apoyar a la Guardia Civil y puso en marcha un operativo de retorno en coordinación con las autoridades marroquíes. Según el Ministerio del Interior, unas 25.000 personas habían regresado a Marruecos hasta el mediodía del viernes, después de que alrededor de 60.000 migrantes ingresaran de forma irregular en Ceuta en las últimas horas. Las salidas se realizaban a través del espigón de El Tarajal, a un ritmo cercano a 150 personas por minuto.

La decisión se produce pocas semanas después de que el Tribunal Supremo español determinara que los migrantes interceptados por vía marítima en Ceuta y Melilla no pueden ser devueltos automáticamente sin seguir el procedimiento previsto en la legislación de extranjería. En Melilla, además, las autoridades españolas devolvieron 459 ciudadanos marroquíes que habían ingresado irregularmente, mientras que los menores no acompañados permanecen bajo la protección de los servicios sociales. Mientras tanto, Marruecos reforzó los controles en la ciudad fronteriza de Fnideq (Castillejos). La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos concentrados cerca de la frontera y detuvo a unas 30 personas durante los disturbios registrados el viernes.

Las autoridades marroquíes también intentan frenar nuevos intentos de cruce después de que cientos de jóvenes acudieran a la zona tras la difusión, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, de rumores que aseguraban que la frontera con Ceuta permanecía abierta. Pese al aumento de los retornos y al endurecimiento de los controles en ambos lados de la frontera, pequeños grupos continúan intentando alcanzar Ceuta bordeando la escollera con flotadores o cámaras de neumáticos.

Europa sigue de cerca la crisis

La magnitud de la emergencia también ha generado inquietud entre los socios europeos. Italia planteó la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España para reforzar los controles fronterizos, mientras Francia anunció un aumento de la vigilancia en la frontera franco-española. La Comisión Europea mantiene contacto permanente con el Gobierno español para evaluar la evolución de la crisis y coordinar la respuesta en la frontera exterior de la Unión Europea. Cinco años después de la crisis de 2021, cuando unas 8.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas dos días, la ciudad vuelve a convertirse en el epicentro de uno de los mayores desafíos migratorios para España y la Unión Europea, con una emergencia humanitaria que continúa evolucionando y cuyo impacto todavía es difícil de dimensionar.

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