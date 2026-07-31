Nequi se independiza de Bancolombia desde septiembre: esto cambiará para los usuarios

Nequi confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2026 iniciará operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, como nueva empresa del Grupo Cibest e independiente de Bancolombia. La plataforma aseguró que esta transformación no implicará cambios para los millones de usuarios que utilizan la aplicación en su día a día y reiteró que la seguridad seguirá siendo una de sus principales prioridades. La entidad sostuvo que el proceso corresponde a un cambio en la estructura empresarial, por lo que la experiencia de uso de la aplicación, así como los servicios y canales de atención, continuarán funcionando de la misma manera.

¿Qué cambia para los usuarios de Nequi?

El principal mensaje de Nequi es que no habrá cambios para quienes utilizan la aplicación. La compañía enfatizó que la plataforma seguirá operando con la misma interfaz y con la facilidad que caracteriza el manejo del dinero desde el celular. Los usuarios podrán continuar enviando, recibiendo, solicitando dinero, haciendo recargas y retirando efectivo de manera gratuita, tal como ocurre actualmente. Asimismo, seguirán teniendo acceso sin costo a la red de cajeros automáticos y corresponsales de Bancolombia. Le puede gustar: Estos son los servicios de Nequi y Bancolombia que estarán en mantenimiento este fin de semana La empresa también confirmó que sus canales de atención y servicio permanecerán disponibles con normalidad durante el proceso de transición. Con el inicio de operaciones como compañía de financiamiento, Nequi S.A. será una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Además, los recursos de los usuarios estarán respaldados por el seguro de depósito de FOGAFIN, mientras la compañía seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, uno de los conglomerados financieros más importantes de la región.

¿Cómo evitar fraudes durante la transición?

Nequi aprovechó el anuncio para reforzar las recomendaciones de seguridad y prevenir intentos de fraude que puedan surgir alrededor del cambio. La compañía informó que los usuarios no deben realizar ningún trámite para la entrada en operación de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. El proceso es únicamente informativo y las comunicaciones oficiales llegarán exclusivamente a través de la aplicación y del correo electrónico oficial. La empresa advirtió que nunca solicitará información financiera, claves, datos personales o bancarios mediante terceros, llamadas telefónicas o enlaces externos. En caso de recibir mensajes sospechosos, recomendó verificar siempre la información directamente en la aplicación, en el portal oficial de Nequi o a través de la línea de atención autorizada.

Asimismo, aseguró que mantiene un monitoreo permanente para detectar posibles intentos de fraude o campañas de desinformación relacionadas con el inicio de operaciones de la nueva compañía.

Resuelva dudas sobre el nuevo modelo

Para acompañar el proceso, Nequi habilitó un espacio con preguntas y respuestas sobre el inicio de operaciones de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, donde los usuarios podrán consultar información detallada sobre la transición. La empresa también recordó que mantiene habilitados sus canales habituales de atención, entre ellos la línea 3006000100, el botón “Ayuda” disponible dentro de la aplicación y el chat en línea del sitio web de Nequi, además de sus redes sociales oficiales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con este cambio, Nequi busca iniciar una nueva etapa como entidad financiera sin alterar la experiencia de sus usuarios, manteniendo los servicios, la gratuidad de las operaciones habituales y reforzando las medidas para proteger la información y el dinero de las personas durante el proceso de transición. Entérese: Usuarios reportan fallas en Bancolombia y Nequi: transferencias y pagos por PSE presentan problemas

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