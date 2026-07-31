Nequi se independiza de Bancolombia desde septiembre: esto cambiará para los usuarios

Nequi confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2026 iniciará operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, como nueva empresa del Grupo Cibest e independiente de Bancolombia.
La plataforma aseguró que esta transformación no implicará cambios para los millones de usuarios que utilizan la aplicación en su día a día y reiteró que la seguridad seguirá siendo una de sus principales prioridades.
La entidad sostuvo que el proceso corresponde a un cambio en la estructura empresarial, por lo que la experiencia de uso de la aplicación, así como los servicios y canales de atención, continuarán funcionando de la misma manera.