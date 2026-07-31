Histórico: Colombia ganó el oro del voleibol en Centroamericanos y Miguel Martínez fue el MVP del torneo

En un partido que quedará para la historia, Colombia venció 3-2 a Puerto Rico y quedó con la medalla de oro en el voleibol de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, por primera vez en la historia.

Con este oro Colombia superó las 100 medallas en las justas de Santo Domingo 2026, en el que el país ya suma 42 medallas de oro, 48 de plata y 28 de bronce, para un total de 118 preseas.

Liderados por un inmenso Miguel Ángel Martínez Palacios, quien terminó como el Mejor Jugador, Mejor Anotador y Mejor Opuesto del Torneo, siendo el voleibolista más destacado del campeonato, Colombia comenzó a arrollando a Puerto Rico que no podía contener los ataques de Miguel, Leandro Mejía y Juan Felipe Castañeda, que fueron letales y por ello, los dos primeros sets fueron para Colombia 25 – 20, 25 – 21.

Pero no iba a ser fácil, y acusando un poco de cansancio y con la gran reacción de Puerto Rico, los rivales remontaron logrando los dos sets siguientes con parciales de 17 – 25, 17 – 25 para forzar la definición del título en un quinto set.

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Allí, en ese momento, los aficionados colombianos entre quienes se encontraban varios familiares de los jugadores y miembros de la delegación fueron claves, al igual que las palabras del entrenador. Paolo Montagnani y los cafeteros quedaron dispuestos a quedarse con el oro y lo lograron. Al final 15-12 fue el resultado que le permitió a Colombia ganar, por primera vez, el oro del voleibol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Colombia tuvo una campaña perfecta con victorias destacadas ante equipos como México, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana con las que ganó con parciales de 3-2 y también venció a Surinam 3-0.