Elder Dayán está listo para presentarse en la Feria de las Flores 2026: detalles sobre su concierto en el Obelisco

Inigualable es como Elder Dayán Díaz describe a su padre, Diomedes Díaz, “el Cacique de la junta”, quien murió hace ya trece años. Aunque muchos, al ver cantar al vallenatero de 38 años, aseguran que las similitudes son innegables –por las notas altas, los movimientos de los brazos y hasta por algunas expresiones faciales–, él asegura que nunca habrá otro como el intérprete de Sin medir distancias, a pesar de que haya cientos que deseen imitarlo. Lea: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación Ese es el punto: a pesar del lazo de sangre que los une, ni en el escenario ni en el estudio de grabación Elder ha intentado calcar la voz, el carisma o los movimientos del gran exponente del género caribeño. Durante más de dos décadas, Díaz ha construido una carrera que lo ha llevado a ser considerado una de las mejores voces actuales del vallenato. Elder, reconocido por éxitos como Amantes, Modo Avión y Reina Guajira, es uno de los seis artistas que se presentarán este viernes y en el Concierto Inaugural de la Feria de las Flores 2026, que se realizará en el sector Obelisco y en el que también estarán la Red de Músicas, El Tropicombo, Rikarena, Piso 21 y Francy. Él será el encargado de llevar el vallenato a uno de los eventos más importantes del año en la capital antioqueña, tal como lo ha hecho durante este 2026 en distintos escenarios del país, según le contó a EL COLOMBIANO.

“Durante 2026 lo que hemos hecho ha sido trabajar por toda Colombia. Hemos estado en Norte de Santander, Bogotá, Bolívar y Cesar, pero uno de los conciertos principales fue el que dimos en mayo, en el Festival Vallenato de Valledupar, donde presentamos nuestra nueva dupla musical”, contó. Díaz se refiere a Carlos Rueda, el acordeonero de Fundación, Magdalena, que lo acompañará este viernes en el escenario y que ha trabajado con otras voces del vallenato, como Diego Daza y Haffit David. Aunque prefiere mantener en secreto los detalles del espectáculo, Elder promete poner a bailar y a cantar a Medellín, tal como lo hizo con Santa Marta este martes.

“Este segundo semestre también vamos a aprovechar este buen momento de mi carrera para lanzar un nuevo sencillo y continuar vigentes y activos en la música. No queremos que la gente piense: ‘Se metió a la televisión y dejó de hacer música’. Seguimos trabajando en ambas cosas”, aseguró al preguntarle si vendrían nuevas canciones luego de debutar en televisión, a mediados de julio, en la undécima temporada de Yo me llamo, donde ocupa una de las sillas del panel de jurados. Su participación en el reality de imitadores ha vuelto a despertar el interés por su historia y por la relación que tuvo con Diomedes Díaz. Elder nació de la relación entre Rosmery Rodríguez y el cantante y, aunque vino al mundo en Fundación, Magdalena, fue su madre quien lo crio en Bucaramanga. Allí comenzó a cantar desde los 13 años, especialmente en los concursos de talento en los que Rodríguez lo inscribía.

En una de esas competencias, el director de la Orquesta Colombia Mix lo descubrió y lo invitó a unirse a la agrupación como cantante. Sin embargo, solo hasta los 15 años pudo ver por primera vez a su padre, desde la distancia, durante un concierto que este ofreció en Bucaramanga. Años más tarde, como el mismo Elder ha contado en varias ocasiones, ambos pudieron abrazarse y conocerse gracias a Betsy Liliana Niño. Le puede interesar: Armando Hernández, “el loquito por ti”, que no se cansa de cantar En ese primer encuentro, uno de los consejos que le dio “el Cacique de La Junta” fue que estudiara y que no se fuera “a metro de loco, a cantante como yo”. Años después de esa sugerencia, que llegó demasiado tarde para seguirla, Díaz hijo asegura que tanto el vallenato como el momento que vive actualmente en su carrera lo tienen “encantado”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. "Yo veo muy bien al género. Esto es algo que nunca muere ni va a morir porque hace parte de nuestra identidad como colombianos. Es una música llena de poesía y de buenas letras y, como defensor del legado de mi padre, voy a seguir defendiendo el vallenato a capa y espada, desde la televisión o la tarima", sostiene. Bloque de preguntas y respuestas: