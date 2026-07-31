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El desgarrador relato de la madre de María Camila Potosí: “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé”

En medio de las labores de búsqueda fue hallado el cuerpo de una bebé. Medicina Legal adelanta el proceso de identificación para determinar si corresponde a Alahia, la hija de María Camila Potosí.

  • Mamá de María Camila Potosí reveló el difícil momento que vive tras el asesinato de su hija y nieta. FOTOS: Tomada de redes sociales - captura de video @noticiascaracol
    Mamá de María Camila Potosí reveló el difícil momento que vive tras el asesinato de su hija y nieta. FOTOS: Tomada de redes sociales - captura de video @noticiascaracol
El Colombiano
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hace 4 horas
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Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer un doble asesinato que tiene conmovido al país y que plantea varios interrogantes sobre la criminalidad y los límites del ser humano. Se trata del caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación y fue hallada sin vida en el sector de La Buitrera, en Cali, Valle del Cauca.

De su bebé, a quien iba a llamar Alahia, se conoció que su cuerpo habría sido encontrado este jueves en una zona boscosa, cerca del lugar donde fue hallada María Camila, en el río Meléndez.

María Camila había salido de su casa el 16 de julio en una motocicleta junto a una mujer de contextura gruesa, presuntamente para asistir a un control prenatal. Fue en ese momento cuando desapareció y se iniciaron las labores de búsqueda, y el hallazgo ocurrió cuatro días después.

Su madre, Alba Rubi Gómez, expresó en entrevista con Noticias Caracol que nunca imaginó un desenlace como este, al conocer que tanto su hija como su nieta murieron en estas circunstancias.

“Fue una noticia que nos cayó como un balde de agua fría porque no esperábamos esto. A nosotros no nos han dicho nada y quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé”, comenzó relatando Gómez.

Lea también: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí

Doña Alba agradece por el apoyo que ha recibido por parte de la comunidad y las autoridades en medio de esta situación que causa dolor en su ser.

“A mi hija le estamos haciendo una novena. Quisiera tener la esperanza de que la bebé está viva. Mi mamá se puso muy mal porque ella también tenía la esperanza de que íbamos a tener a la bebé en casa, porque era un pedacito de Camila”, añadió Alba Rubi Gómez.

María Camila era “una niña muy feliz”, pues era la persona que cantaba, se reía y acompañaba a su familia en las celebraciones de los cumpleaños. “Queremos tener esa imagen de ella, porque era muy centrada en sus cosas. Ahora, con la llegada de la bebé, estaba más feliz porque iba a ser madre”, dijo.

Entérese: Capturan a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí en Cali

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la SIJIN, informó que cinco personas fueron capturadas en Cali y Tuluá y, al parecer, estarían implicadas en este doble asesinato.

“Ellos no tienen corazón, no tienen alma. No me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito. Ahora solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley. Solamente Dios sabe lo que estoy sintiendo en estos momentos”, concluyó doña Alba al medio citado.

Durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y dos motocicletas. Entre los vehículos se encuentra la motocicleta que aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación, elemento que hará parte del material probatorio dentro del proceso.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

No se pierda: ¿La mujer que acompañó a María Camila Potosí había fingido dos embarazos? Detalles del testimonio de su expareja

Esto es lo que han establecido las autoridades sobre el caso

A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades han revelado detalles sobre la forma en que se habría planeado y ejecutado el crimen. El dictamen oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que María Camila Potosí murió como consecuencia de múltiples heridas ocasionadas con arma blanca, registrando alrededor de 15 lesiones.

Asimismo, los peritos forenses establecieron que la bebé fue extraída del vientre de la joven mediante una cesárea rudimentaria e ilegal antes de que el cuerpo de la madre fuera abandonado en el río Meléndez.

De acuerdo con la reconstrucción cronológica presentada por el director de la Policía Nacional, el homicidio habría sido resultado de un plan estructurado que comenzó varios meses antes de la desaparición de la joven.

Según las autoridades, la mujer de contextura gruesa que conducía la motocicleta fue identificada como alias Yulieth, quien presuntamente se ganó la confianza de María Camila durante cerca de dos meses mientras ambas coincidían en un programa de apoyo para gestantes (programa FAMI). La hipótesis investigativa indica que el objetivo era engañar a la víctima con falsas promesas de donaciones de ropa para bebé y, posteriormente, apropiarse de la menor para hacer creer a su pareja sentimental que la niña era hija de ambos.

La investigación señala que el 16 de julio alias Yulieth llevó a María Camila hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera. En ese lugar, de acuerdo con las autoridades, la esperaban alias Edwin y alias Kevin, quienes serían los presuntos responsables de perpetrar el homicidio.

Posteriormente, y cuatro días después de la desaparición de la joven, un quinto implicado identificado como alias Juan José, también conocido como “JJ”, habría sido el encargado de amarrar el cuerpo, envolverlo en sábanas y abandonarlo en las orillas del río Meléndez. Las autoridades también identificaron a alias Nilson como el presunto cerebro y coordinador logístico del secuestro y del plan criminal.

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Preguntas y respuestas

¿Quién era María Camila Potosí y qué se sabe sobre su embarazo?
María Camila Potosí era una joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación al momento de su desaparición. Según la información conocida, esperaba una niña a la que pensaba llamar Alahia.
¿Cuándo desapareció María Camila Potosí y cómo ocurrieron los hechos?
María Camila desapareció el 16 de julio, luego de salir de su casa en una motocicleta junto a una mujer de contextura gruesa, presuntamente para asistir a un control prenatal. Cuatro días después fue hallada sin vida en el sector de La Buitrera, en Cali.
¿Qué se sabe sobre el hallazgo de la bebé Alahia?
De acuerdo con la investigación, el cuerpo de la bebé habría sido encontrado en una zona boscosa cercana al lugar donde fue hallada María Camila, en el río Meléndez. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hallazgo.
¿Cuántas personas fueron capturadas por el caso de María Camila Potosí?
La Fiscalía General de la Nación informó que cinco personas fueron capturadas en Cali y Tuluá por su presunta participación en el doble asesinato. Todos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías para iniciar el proceso de imputación de cargos.

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