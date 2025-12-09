Escándalo en concierto de Jhonny Rivera: mujer expuso a su esposo y pidió ayuda para encontrarlo

Un momento inesperado se vivió durante un concierto de Jhonny Rivera, cuando una mujer identificada como Patricia subió al escenario y se sorprendió al público al confesar que estaba buscando a su esposo, a quien acusó de estar en el evento con su presunto amante.

El hecho, ocurrido a finales de noviembre y difundido recientemente en redes sociales, fue publicado por el propio cantante de música popular. En el video se observa cómo Patricia rechaza la invitación de Rivera a bailar y le explica que su objetivo era encontrar a “Gildardo”, su pareja, tras recibir un vídeo que —según dijo— confirmaría una infidelidad.