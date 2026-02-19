El izquierdista José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país. De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril.

El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos. Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en una sala del Legislativo. Perú Libre es el mismo movimiento con el que ganó las elecciones en 2021 el expresidente Pedro Castillo, quien está preso por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. “Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de Presidente de la República, y asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú”, dijo Balcázar.

Elecciones transparentes en Perú

“En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento. El izquierdista compitió contra María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso en 2021 y portavoz del partido de centroderecha Acción Popular, así como con Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés. El propio Balcázar no escapa a la polémica. Suscitó indignación del Ministerio de la Mujer y varias organizaciones en 2023 al afirmar ante el Parlamento que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil. “La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual”, indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado. “Si gana la izquierda sería un retroceso, va a ser un (Pedro) Castillo dos”, había advertido también a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.

La destitución de José Jerí

En su momento también jefe del Congreso, Jerí, de 39 años, reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte en octubre, cuando el máximo cargo ejecutivo quedó vacante luego de que la mandataria fuera destituida en un juicio político exprés por su supuesta incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos. El Congreso, que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo, lo apartó del cargo el martes por “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo”, también en un veloz proceso. Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre “tráfico de influencias” por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Servir a Perú, “un honor”

“Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega”, indicó Jerí en la red social TikTok cuando dejó el cargo. “Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro”, agregó.