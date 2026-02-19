x

Capturados en Bucaramanga dos cabecillas vinculados al ELN: enviaban droga a EE. UU. y Europa

Fueron capturados dos cerebrosde la estructura criminal. El presidente Gustavo Petro aseguró que ambos “podrán ser extraditados a Venezuela”. Cuentan con una notificación de circular roja de Interpol.

    Alias “Katy” y alias “César”, ambos vinculados al cartel del ELN. Foto: Redes Sociales @PedroSanchezCol
Laura Juliana López
hace 2 horas
bookmark

En una acción conjunta de inteligencia, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Ameripol y la Interpol de Venezuela, ejecutó una operación con la que fue desmantelada una plataforma global de narcotráfico asociada al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el procedimiento fueron capturados dos cabecillas que tenían notificaciones rojas de Interpol.

El operativo se desarrolló en Bucaramanga y tenía como objetivo impactar una estructura criminal con influencia en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander.

La red tenía influencia en la frontera de Arauca y Norte de Santander y, según las investigaciones, coordinaba envíos de droga hacia Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras del ELN en zona fronteriza.

La captura

Durante la operación fue capturado César Pérez Serrano, alias “César”, señalado como cabecilla de la red internacional de narcotráfico. El detenido tenía notificación roja de Interpol —que hace que sea buscado en 196 países—, por los delitos de tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación, desde la ciudad de Bucaramanga se encargaba de coordinar corredores estratégicos de droga hacia mercados internacionales y mantenía vínculos con estructuras del ELN que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Lea más: Gobierno seguirá negociando con el Clan del Golfo a pesar de la extradición de ‘Chiquito Malo’: así benefician a cinco de sus cabecillas

Además, en medio del mismo operativo, fue capturada Katiuska Pargas, alias “Katy”, solicitada en extradición por lavado de activos. Las autoridades la identifican como responsable del componente financiero de la organización.

Esta mujer, según establecen las autoridades, sería la encargada de ocultar, administrar e integrar recursos ilícitos al sistema financiero.

Según la Policía, la Operación Imperio representa un golpe estructural contra las economías ilegales que alimentan la violencia en la región y que, en particular, la desarticulación de esta plataforma criminal afectará de manera directa la capacidad de expansión y sostenimiento financiero de redes asociadas al ELN.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para identificar otros posibles integrantes y conexiones internacionales de la organización criminal.

El director general de la Policía, William Rincón Zambrano, a través de un mensaje que compartió por su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que este operativo de las autoridades colombianas deja como resultado la “asfixia a las finanzas ilícitas, fractura la logística criminal internacional y golpea de frente las economías ilegales que amenazan la seguridad global”.

Lo que dijo el MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que este operativo es un golpe determinante a las economías ilícitas que alimentan la violencia en el país.

“La Operación IMPERIO constituye un golpe estructural a las economías ilícitas que alimentan la violencia. Actuamos con inteligencia integrada y cooperación internacional para proteger a los colombianos y cerrar los corredores del narcotráfico”.

Además, estos dos capos del narcotráfico, según anunció el presidente Gustavo Petro por medio de un mensaje en su red social de X, podrán “ser extraditados a Venezuela”.

Lea también: EXCLUSIVO | Con ascensos y dos nuevos integrantes, así quedó la cúpula del Clan del Golfo, el cartel más poderoso de Colombia

