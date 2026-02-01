Cuenta regresiva para los Grammys: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga los favoritos para hacer historia

La crema y nata de la música desembarca este domingo 1 de febrero en Los Ángeles para celebrar la 68ª edición de los Premios Grammys, en los que las superestrellas Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia.
El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año.
Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.
Con su exitoso álbum “GNX” y su sencillo “Luther”, que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año.
Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.
En 2025, Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral “Not like us”, la canción del año. Pero esta vez la competencia es dura.