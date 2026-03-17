Petro denunció que Colombia fue bombardeada desde Ecuador, pero lo desmienten desde ese país

Lo que empezó con una subida de aranceles hacia Colombia por parte de Ecuador se está transformando en una tensión política y de seguridad preocupante entre ambos países. Durante su más reciente alocución, el presidente Gustavo Petro aseguró que Ecuador habría bombardeado población civil en Colombia.
Según el mandatario colombiano, tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la frontera.
“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.
Según versiones preliminares, la bomba no habría explotado y se trataría de un viejo artefacto, pero las alarmas están encendidas porque habría caído muy cerca de población civil.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, a quien le dijo: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”.