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Murió Heliodoro Otero, una de las grandes voces de la radio colombiana

A los 95 años falleció el reconocido locutor que hizo parte de cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar.

  • Otero tuvo una trayectoria profesional de casi siete décadas. FOTO: Tomada de @aclcolombia en Instagram
    Otero tuvo una trayectoria profesional de casi siete décadas. FOTO: Tomada de @aclcolombia en Instagram
El Colombiano
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hace 2 horas
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El locutor Heliodoro Otero, considerado como uno de los grandes de la radio colombiana, falleció a los 95 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) por medio de una publicación en Instagram.

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“La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez: un grande de la locución colombiana”, escribió la organización este lunes 16 de marzo.

Otero, quien durante casi siete décadas trabajó en la radio, pasó por cadenas como RCN, Caracol y Todelar, donde su voz se distinguía por la elegancia y la buena dicción. Además, se dedicó a la narración de documentales y fue la voz que conducía Actualidad Panamericana, noticiero que se presentaba en los setenta y ochenta antes de las proyecciones en las salas de cine del país.

Antes de dedicarse a la radio, Heliodoro fue despachador aéreo de Avianca en el aeropuerto de Techo de Bogotá, a los 21 años. En múltiples ocasiones contó esta anécdota, como en la entrevista que le concedió al medio Eje 21 en 2021.

“En mi posición se debía tener conocimientos en meteorología, identificar los diferentes tipos de aviones, la capacidad de los tanques de combustible de las aeronaves, entre otros temas aeronáuticos. En mi trabajo como despachador debía anunciar las llegadas y salidas por el altavoz de los vuelos”, relató.

Fue en agosto de 1950 que, según archivos de la Radio Nacional de Colombia, la Asociación Nacional de Radiodifusión certificó que Otero cumplía los requisitos necesarios para desempeñarse como locutor o radiofonista de primera categoría. Y su primer paso por una emisora fue en Ondas de los Andes, donde conoció a algunos de los nombres más relevantes de la radio del momento.

Además de su reconocida labor como locutor, Heliodoro también desarrolló otros oficios en el mundo del entretenimiento. “Era un voiceprompter, un apuntador hoy en día, la persona que en las telenovelas le va dando el parlamento a todos los actores; aunque ellos tienen su audífono, Otero les iba recordando las líneas. Es una especialidad muy difícil, él era excelente en eso”, recuerda Armando Plata Camacho, el expresidente de la ACL.

Un gran conocedor de la música colombiana, el jazz y la música clásica, Otero reveló en esa misma entrevista que el acontecimiento que marcó su carrera como locutor fue la Tragedia de Armero de 1985.

Con su muerte, a los 95 años, la radio colombiana despide a una de las voces que hizo historia llevando a cada rincón del país la música y la información, convirtiéndose en un referente de la radiodifusión y en parte fundamental de la memoria sonora de varias generaciones.

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