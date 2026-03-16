Las facturas de licor y comida de lujo que RTVC pasó como “gastos de producción”

Con facturas en mano –que suman $4’225.056 para bebidas alcohólicas, jamón ibérico y hasta pulpo a la parrilla–, este lunes denunciaron otra presunta irregularidad en el Sistema de Medios Públicos (RTVC). Se trata del supuesto pago, con dineros públicos, de suntuosas cenas y consumo de licor como whisky, aguardiente y vino.
Detrás de la alerta se encuentra el representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático), quien reveló dos facturas –una por $1’907.667 y otra por $2’317.389– que, al parecer, se pagaron a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural para costear alimentación y consumo de bebidas alcohólicas.
Según Briceño, “los gastos en trago, whiskey y costosas cenas se legalizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural”.
En efecto, al revisar el portal de contratación pública SECOP, se evidencia que el contrato –que asciende a $30 millones– tenía como objeto “desarrollar actividades de producción general para las necesidades de RTVC”, y estuvo vigente durante tres meses, entre octubre y diciembre del año pasado.
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Entre otras, el congresista electo reveló una comunicación dirigida a Ana María Montaña, directora del Canal Señal Colombia, en el que se legalizan los gastos de producción conexos al contrato por un valor de $13’900.000. Allí se habrían incluido las facturas que superan los $4 millones.