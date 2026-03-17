Caso Zulma Guzmán: autoridades investigan nuevos envíos de alimentos con talio a otras dos mujeres

Luego de que el Ministerio de Justicia le haya solicitado al Reino Unido celeridad en la extradición de Zulma Guzmán —mujer señalada de envenenar a dos menores en el norte de Bogotá—, ahora se investiga desde Colombia si también habría intentado envenenar a otras dos personas. Este lunes se conoció que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó recientemente a la Cancillería colombiana que le comunique al Gobierno del Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de Zulma Guzmán. Esto, debido a que su comparecencia ante la justicia colombiana resulta clave para evitar “escenarios de impunidad” y garantizar los derechos de las víctimas involucradas en el caso. Según un informe revelado por Noticias Caracol, la Fiscalía habría vinculado a una cómplice en el caso de Zulma, tras hallar pruebas sobre la planeación de ataques con talio.

En esta nueva arista del caso, se detectaron otros tres envíos dirigidos a, por lo menos, dos mujeres más, quienes habrían sido potenciales víctimas de envenenamiento. Una de ellas, a su cuñada, de nombre Elvira. El ente acusador ya cuenta con evidencia que detalla cómo se coordinaron estas entregas de alimentos al parecer contaminados. Por ahora, la Fiscalía intenta determinar si se trata de una posible asesina serial, ya que el modus operandi —el envío de alimentos a través de plataformas— se repite en los casos en los que se adelantan las investigaciones.

La solicitud del MinJusticia

En cuanto a la solicitud que le remitió el ministro Jorge Iván Cuervo a la Cancillería, consignada en una carta enviada el pasado 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores, se pidió que, a través de los canales diplomáticos, se informe a las autoridades británicas sobre la relevancia del caso dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con un metal pesado. “Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro en el documento. Además, en la misma misiva, el jefe de la cartera de Justicia sostuvo que la presencia de Guzmán en Colombia “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, debido a la gravedad de los hechos investigados y a la condición de las menores fallecidas.