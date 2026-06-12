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El sucesor del pulpo Paul podría ser un gato: Maximus busca convertirse en el nuevo oráculo del fútbol

La mascota de Bart De Wever, el primer ministro de Bélgica, acertó el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica y comenzó a ganar notoriedad por sus pronósticos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

  • En su primera apuesta, Maximus eligió a México como ganador del encuentro inaugural frente a Sudáfrica. FOTO: Redes sociales.
    En su primera apuesta, Maximus eligió a México como ganador del encuentro inaugural frente a Sudáfrica. FOTO: Redes sociales.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Maximus, el gato del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, comenzó a llamar la atención durante el Mundial de 2026 al participar en una serie de predicciones sobre los partidos del torneo.

El felino, conocido en redes sociales como ‘Maximus the Octopussy’, realizó sus primeros pronósticos en los encuentros iniciales de la competencia que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Su debut dejó un balance de un acierto y un error, lo que ha impulsado las comparaciones con el pulpo Paul, recordado por sus predicciones durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

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En su primera apuesta, Maximus eligió a México como ganador del encuentro inaugural frente a Sudáfrica. El resultado final fue una victoria mexicana por 2-0, lo que representó su primer acierto como pronosticador del torneo. Sin embargo, en su segunda predicción seleccionó a la República Checa para imponerse ante Corea del Sur, pero el partido concluyó con triunfo surcoreano por 2-1.

De interés: Así fue la inauguración del Mundial en Canadá, la segunda sede que abre sus puertas para que ruede la pelota

Cómo realiza sus pronósticos para el Mundial 2026

El método utilizado por la mascota consiste en una dinámica preparada por el propio primer ministro belga. Para cada encuentro, Maximus es colocado sobre una mesa cubierta con un mantel que simula una cancha de fútbol. A ambos lados se ubican las selecciones participantes junto a un aperitivo.

La elección del gato se determina por el plato de comida que decide consumir. Hasta el momento, Maximus ha realizado dos pronósticos: acertó al elegir a México como ganador frente a Sudáfrica en el partido inaugural, pero se equivocó al pronosticar una victoria de la República Checa sobre Corea del Sur, encuentro que terminó con triunfo surcoreano.

El felino comparte sus vaticinios a través de su cuenta de Instagram, donde también fue publicado un video mostrando el procedimiento de selección. En la descripción de una de sus publicaciones se puede leer: ”Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada”.

El nombre ‘Maximus the Octopussy’ hace referencia a un juego de palabras en inglés que combina los términos asociados a un pulpo y un gato, en alusión directa al legado de Paul, el animal que alcanzó notoriedad mundial tras acertar ocho pronósticos consecutivos durante el Mundial de 2010, incluida la final ganada por España frente a Países Bajos.

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Un fenómeno en Instagram que supera a su dueño

La popularidad de Maximus no se limita al fútbol. La mascota se ha convertido en una figura seguida en redes sociales, donde publica contenido relacionado con su vida cotidiana en la residencia oficial del primer ministro belga, además de paseos, descansos y videos de entretenimiento.

Actualmente, la cuenta del gato acumula 227.000 seguidores en Instagram, una cifra superior a los 218.000 seguidores de Bart De Wever en la misma plataforma.

La diferencia fue motivo de intercambio entre ambos perfiles. En una fotografía compartida junto al animal, el mandatario escribió: ”Me superaste”. Desde la cuenta de la mascota llegó la respuesta: ”Lo siento, pero desprecio a los perdedores”.

Con el Mundial de 2026 en marcha, Maximus anunció que continuará realizando pronósticos para los próximos partidos del torneo. Su desempeño será seguido por quienes recuerdan el fenómeno generado por el pulpo Paul y buscan saber si el gato belga podrá acercarse a la marca de aciertos que convirtió al cefalópodo en una referencia de las predicciones mundialistas.

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Preguntas frecuentes

¿Quién es el gato Maximus?
Es un gato rescatado en Canadá que ganó notoriedad durante el Mundial 2026 por acertar varios resultados de partidos mediante predicciones difundidas en redes sociales.
¿Por qué comparan a Maximus con el Pulpo Paul?
Porque ambos animales alcanzaron fama internacional por pronosticar resultados de partidos de fútbol durante una Copa del Mundo.
¿Qué tan acertadas son las predicciones de Maximus?
Su popularidad se debe a una serie de aciertos consecutivos durante el Mundial 2026, aunque no existe evidencia científica de que pueda anticipar resultados deportivos.

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