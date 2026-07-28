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De la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de Presidencia; esta será su función

El presidente electo designó como su secretaria privada a una ingeniera que ha estado con el abogado durante casi dos décadas. Este es su perfil.

  • Abelardo de la Espriella nombró a Carolina Bazurdo como su secretaria privada de Presidencia. Fotos: Manuel Saldarriaga y @CaroBazurdo
    Abelardo de la Espriella nombró a Carolina Bazurdo como su secretaria privada de Presidencia. Fotos: Manuel Saldarriaga y @CaroBazurdo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Completando los anuncios sobre el gabinete que lo acompañará desde el 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Carolina Bazurdo como su próxima secretaria privada de la Presidencia.

El anuncio lo hizo desde Ibagué. Desde la capital tolimense, el abogado destacó a Bazurdo como una de sus colaboradoras más cercanas y calificó su designación como un reconocimiento a su tierra natal, el departamento del Tolima.

Ingeniera industrial egresada de la Universidad de Ibagué y especialista en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bazurdo tiene una relación profesional con De la Espriella que se extiende por 17 años.

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Bazurdo se desempeñó previamente en la firma De la Espriella Lawyers, donde ocupó los roles de coordinadora de recursos humanos y asistente de dirección general, además de haber trabajado en compañías como CIA Ingenieros y Ricardo Leyva Producciones. Dentro de su trayectoria, la ingeniera ha acumulado experiencia en sectores jurídico, empresarial e institucional, destacándose en cargos de asistencia ejecutiva de alta dirección y coordinación estratégica.

En la campaña presidencial, ella fue una pieza determinante en el equipo del entonces candidato. Fue la encargada de gestionar la agenda de Abelardo De La Espriella, lo que incluyó la coordinación de eventos, reuniones de alto nivel y diversos compromisos estratégicos en diferentes regiones del país.

En su declaración pública desde Ibagué, Abelardo se refirió a ella como la “piedra angular” de su trabajo a lo largo de casi dos décadas, subrayando la profunda confianza que ha depositado en su capacidad organizativa para manejar los asuntos más cercanos al despacho presidencial.

Carolina también venía desempeñándose como asistente de presidencia en la organización Defensores de la Patria, el movimiento político que llevó al abogado al poder.

A partir de la posesión presidencial, Bazurdo asumirá una de las funciones más críticas dentro del Ejecutivo. Como secretaria privada, será la responsable de estructurar y hacer seguimiento a la agenda del jefe de Estado, articular los encuentros oficiales y privados, y servir de enlace con las distintas dependencias del Gobierno Nacional.

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Preguntas y respuestas

¿Qué funciones tendrá Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia?
Carolina Bazurdo será responsable de organizar y hacer seguimiento a la agenda del presidente, coordinar encuentros oficiales y privados, y servir de enlace entre el jefe de Estado y las diferentes dependencias del Gobierno Nacional.
¿Cuál es la experiencia profesional de Carolina Bazurdo antes de llegar a la Presidencia?
Bazurdo ha trabajado durante 17 años junto a Abelardo de la Espriella y ocupó cargos en De la Espriella Lawyers, además de desempeñarse en CIA Ingenieros, Ricardo Leyva Producciones y el movimiento Defensores de la Patria.

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