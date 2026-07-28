De la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de Presidencia; esta será su función

Completando los anuncios sobre el gabinete que lo acompañará desde el 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Carolina Bazurdo como su próxima secretaria privada de la Presidencia.

El anuncio lo hizo desde Ibagué. Desde la capital tolimense, el abogado destacó a Bazurdo como una de sus colaboradoras más cercanas y calificó su designación como un reconocimiento a su tierra natal, el departamento del Tolima.

Ingeniera industrial egresada de la Universidad de Ibagué y especialista en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bazurdo tiene una relación profesional con De la Espriella que se extiende por 17 años.

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Bazurdo se desempeñó previamente en la firma De la Espriella Lawyers, donde ocupó los roles de coordinadora de recursos humanos y asistente de dirección general, además de haber trabajado en compañías como CIA Ingenieros y Ricardo Leyva Producciones. Dentro de su trayectoria, la ingeniera ha acumulado experiencia en sectores jurídico, empresarial e institucional, destacándose en cargos de asistencia ejecutiva de alta dirección y coordinación estratégica.

En la campaña presidencial, ella fue una pieza determinante en el equipo del entonces candidato. Fue la encargada de gestionar la agenda de Abelardo De La Espriella, lo que incluyó la coordinación de eventos, reuniones de alto nivel y diversos compromisos estratégicos en diferentes regiones del país.