Parecía escena de película: 7 vehículos involucrados en choque múltiple en Medellín quedó registrado en video

Una presunta suma de factores habría causado una colisión múltiple en el Occidente de la ciudad, que se hizo viral en las redes.

Según las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram mpcars_oficial , por lo menos siete vehículos –cuatro automóviles y camionetas, dos motos y un camión– se habrían visto involucrados en una seguidilla de accidentes.

De acuerdo con la información del video, y los propios comentarios de los internautas, el incidente se presentó en el sector conocido como la Loma de Pajarito en la comuna de Robledo.

Lea también: Murió arrollado por un tren mientras viajaba en una balinera en Puerto Triunfo

En la pieza audiovisual se ve inicialmente a cuatro automotores colisionados. Posteriormente, empiezan a aparecer otras dos motos que terminan en el piso. Además, un camión también parece afectado por la situación. Para rematar, el conductor de una quinta camioneta termina colisionando junto a los demás automotores.

Al parecer, el motivo del incidente tendría que ver con la empinada loma del sector, pero también un presunto reguero de algún material combustible o aceite que volvió “jabón” esta vía.